Швеция — Чили. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 24 марта

Швеция

В отборочной группе А сборная Швеции смогла набрать 19 пунктов в десяти матчах. Этого хватило для второго места, которое «три короны» выбороли по дополнительным показателям у сборной Нидерландов.

В стыках «сине-желтым» попалась суровая сборная Италии, которую начинало пошатывать в игровом плане. Команда Йанне Андерссона этим сполна воспользовалась: в равной игре в Стокгольме Швеция смогла вырвать минимальную победу (1:0), в Милане смогла отстоять нулевую ничью.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

После стыков «три короны» сыграли два товарняка: против Эстонии (1:1) и Дании (победа 1:0). В обоих матчах шведы забивали в самом конце поединка. Только против датчан не было столько моментов, как против Эстонцев.

Чили

Чилийцы не смогли квалифицироваться на Чемпионат мира в России. В упорной борьбе они уступили футболистам из Аргентины, Колумбии и Перу. Три проигрыша в четырех последних матчах отбора сделали разницу.

Сначала подопечные Рэйнальдо Руэда крупно влетели Парагваю 0:3. Потом Боливии — 0:1. А в последнем туре опять получили «трешку», но уже от Бразилии (0:3). Единственным светлым пятном финишной прямой отборочной группы можно назвать вымученную победу над Эквадором (2:1).

Во всех этих поединках сборная Чили выглядела хуже своих соперников: меньше ударов, меньше движения. Например, в играх с Парагваем и Боливией «красная команда» не смогла попасть по воротам больше двух раз. С «пентакампеонами» они всего лишь раз потревожили стоявшего на воротах Эдерсона.

Прогноз

Футбольные власти Швеции пошли довольно практичным и логичным путем. Поскольку им в группе Чемпионата мира играть с Мексикой, они решили сосредоточиться на южноамериканских командах. Ведь с Германией особо не поконкурируешь, а с мексиканцами и южнокорейцами — вполне можно.

Считаем, что изобилия голов не будет. В последних пяти матчах шведов был пробит тотал меньше 2,5. Чилийцы с горем пополам попадают по воротам соперников 2-3 раза за 90 минут. Потому самой выгодной видим ставку на «ТМ 2,5» за 1,60.