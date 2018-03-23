Тест: узнайте свой биологический возраст

Не секрет, что наше отражение в зеркале может немного привирать, ведь с сединой борется стилист с помощью новейших красителей, акне маскируется тональным кремом, талия становится тоньше, если несколько дней помучить себя куриной грудкой, а игры с ребенком заражают детским задором.

Мы подготовили тест, который поможет разобраться, где вы допускаете ошибки, оценить собственные возможности и понять, как действовать, чтобы чувствовать себя молодой и привлекательной.

Ответьте на 15 несложных вопросов и узнайте, на сколько лет ваш реальный возраст отличается от паспортного

Фото: Shutterstock.com Пройдите другие наши тесты:

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