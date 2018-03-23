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Луиз Адриану: «У Карреры нет прозвища в „Спартаке“
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Луиз Адриану: «У Карреры нет прозвища в „Спартаке“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» рассказал о прозвищах, которые дают друг другу футболисты красно-белых. Бразилец отметил, что у главного тренера москвичей Массимо Карреры прозвища нет.
— Болельщики «Спартака» зовут Промеса​ братухой. Знаете, что это означает?
— Угу.
— Как бы вы хотели, чтобы звали вас?
— У меня есть одно прозвище, которое я слышу в раздевалке, но я его называть не буду. Но вообще меня часто зовут Адриано Челентано.
— Потому что поете в Инстаграме?
— Чуть-чуть пою. Как меня зовут еще? Спросите у Ещенко, когда будете брать у него интервью. Именно он меня так называет! А еще одно прозвище, которое придумал Андрей, — это Микки Маус. Не знаю почему.
— У кого самое оригинальное прозвище в «Спартаке»?
— Зовем Джано Ананидзе Бернардом, который играет в «Шахтере». Из-за габаритов, они оба маленькие.
— А какое прозвище у Массимо Карреры?
— Нет никакого!
Полное интервью Луиза Адриану
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