Луиз Адриану: «У Карреры нет прозвища в „Спартаке“

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» рассказал о прозвищах, которые дают друг другу футболисты красно-белых. Бразилец отметил, что у главного тренера москвичей Массимо Карреры прозвища нет.

— Болельщики «Спартака» зовут Промеса​ братухой. Знаете, что это означает?

— Угу.

— Как бы вы хотели, чтобы звали вас?

— У меня есть одно прозвище, которое я слышу в раздевалке, но я его называть не буду. Но вообще меня часто зовут Адриано Челентано

— Потому что поете в Инстаграме?

— Чуть-чуть пою. Как меня зовут еще? Спросите у Ещенко, когда будете брать у него интервью. Именно он меня так называет! А еще одно прозвище, которое придумал Андрей, — это Микки Маус. Не знаю почему.

— У кого самое оригинальное прозвище в «Спартаке»?

— Зовем Джано Ананидзе Бернардом, который играет в «Шахтере». Из-за габаритов, они оба маленькие.

— А какое прозвище у Массимо Карреры?

— Нет никакого!

Полное интервью Луиза Адриану