«Двор без наркотиков» бьёт рекорды. Впервые на поле выйдут детсадовцы

В этом году 77 команд в семи возрастных категориях подали заявки на участие в мини-футбольном турнире «Двор без наркотиков», который организует компания «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

В состязаниях выступят более 800 юных спортсменов из Ноябрьска и Муравленко. Впервые в турнире смогут принять участие самые маленькие футболисты — сборные детских садов.

Вступить в борьбу за призы и чемпионский титул традиционно могли все желающие, — сообщает управление корпоративных коммуникаций АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Помимо организованных команд, представляющих спортивные школы, заявки подали множество сборных классов и дворов. В ближайшие два месяца командам предстоит пройти отборочный этап, игры уже стартовали 17 марта, а финал запланировали на конец мая.

С каждым годом спортивное мероприятие вызывает все больший интерес как у спортсменов, так и у зрителей. В первом турнире «Двор без наркотиков» участвовало всего 10 команд. В прошлогоднем, одиннадцатом по счету состязании, выступали уже 62 сборные. Они провели 139 матчей и забили 875 голов.