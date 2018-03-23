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«Двор без наркотиков» бьёт рекорды. Впервые на поле выйдут детсадовцы
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«Двор без наркотиков» бьёт рекорды. Впервые на поле выйдут детсадовцы 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В этом году 77 команд в семи возрастных категориях подали заявки на участие в мини-футбольном турнире «Двор без наркотиков», который организует компания «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
В состязаниях выступят более 800 юных спортсменов из Ноябрьска и Муравленко. Впервые в турнире смогут принять участие самые маленькие футболисты — сборные детских садов.
Вступить в борьбу за призы и чемпионский титул традиционно могли все желающие, — сообщает управление корпоративных коммуникаций АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Помимо организованных команд, представляющих спортивные школы, заявки подали множество сборных классов и дворов. В ближайшие два месяца командам предстоит пройти отборочный этап, игры уже стартовали 17 марта, а финал запланировали на конец мая.
С каждым годом спортивное мероприятие вызывает все больший интерес как у спортсменов, так и у зрителей. В первом турнире «Двор без наркотиков» участвовало всего 10 команд. В прошлогоднем, одиннадцатом по счету состязании, выступали уже 62 сборные. Они провели 139 матчей и забили 875 голов.
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