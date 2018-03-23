Около 240 камер видеонаблюдения установят в Бронницах к концу 2018 года

К концу 2018 года в подмосковных Бронницах установят около 240 видеокамер в местах массового пребывания людей, в муниципальных учреждениях и на спортобъектах, сообщил в интервью РИАМО глава городского округа Бронницы Виктор Неволин

«К концу 2018 года планируем установить еще 240 видеокамер в местах массового пребывания людей, на территориях муниципальных учреждений и спортивных объектов. В том числе, для безопасности спортсменов — участников предстоящего чемпионата (мира по футболу — ред.) 38 камер будут установлены в спортивном блоке строящегося стадиона», — сказал Неволин.

Он добавил, что при необходимости все записи с камер видеонаблюдения будут передаваться в правоохранительные органы

Также Неволин отметил, что в настоящее время в Бронницах установлены около 30 камер видеонаблюдения.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд. В Бронницах расположится сборная Аргентины.

Полную версию интервью читайте на сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) — https://riamo.ru/article/276118/glava-bronnits-o-podgotovke-k-chm-2018-nasha-zadacha-byt-gostepriimnymi-hozyaevami.xl