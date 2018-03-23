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К башне приехала свердловский омбудсмен Мерзлякова. Она гарантирует активистам безопасность
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К башне приехала свердловский омбудсмен Мерзлякова. Она гарантирует активистам безопасность 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта, ФедералПресс. На территорию башни, на вершину которой забрались активисты, приехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Я приехала сама. Новостей я не читала, но узнала от своих сотрудников. Я этой башней не занимаюсь, мне казалось в этом городе достаточно властей. Я хочу удостовериться, чтобы все было безопасно. Надеюсь, что они спустятся сами», — сказала Мерзлякова на трансляции Е1.
Также приехал пресс-секретарь УГМК Алексей Свалов.
Напомним, что на вершине башни сидят три активиста. Ребята замерзли, так как в процессе «прорыва» к башне лишились всех своих вещей.
Через пару минут Мерзлякова вышла с территории и сообщила, что ничего про башню не знает. Она пригласила поговорить отца одного из активистов.
«Скажите им, что они попадут лично в мои руки, пусть спускаются. Я их подожду», — сказала ему Мерзлякова.
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