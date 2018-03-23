Волонтеры ЧМ‑2018 расскажут гостям Бронниц о достопримечательностях города

Базу волонтеров создают в подмосковных Бронницах к чемпионату мира по футболу, волонтерам предстоит встречать болельщиков, выдавать им информационные буклеты и рассказывать о достопримечательностях города и всей Московской области, сообщил в интервью РИАМО глава Бронниц Виктор Неволин

«Сейчас создаем базу волонтеров, которые в этот период готовы оказывать помощь гостям. Ими могут стать люди, уже участвовавшие в подобных спортивных мероприятиях, включая старшеклассников. Обязательное условие — владение английским языком», — сказал Неволин.

Он добавил, что волонтеры будут встречать автобусы с болельщиками и вручать им специальные буклеты с картой города. На этой карте укажут пункты питания, туалеты, медпункты, кинотеатры, музеи, автобусные остановки, пляж и другую полезную для гостей информацию.

«Кроме того, волонтерам, возможно, придется рассказывать гостям о достопримечательностях нашего города и Подмосковья в целом. Для этого планируется обучить добровольцев», — отметил Неволин.

По его словам, на данный момент в базе насчитывается около 100 волонтеров.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Международная федерация футбола (FIFA) ранее утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд. В Бронницах расположится сборная Аргентины.

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