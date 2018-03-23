В Кандалакше состоятся соревнования по натурбану

На трассы спортивной школы по санному спорту Кандалакшского района выйдут 50 спортсменов из городов Кандалакши и Новоуральска Свердловской области.

Юноши и девушки 1999 — 2006 годов рождения и младше (в 5-ти возрастных группах) будут соревноваться в заездах двухместных экипажей и на одноместных санях.

Церемония открытия соревнований 24 марта в 11.00, начало соревнований в 11.30.

Победители и призёры будут награждены медалями 58 Праздника Севера учащихся и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Абсолютные чемпионы соревнований будут награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 58 Праздника Севера учащихся — компании «НОВАТЭК -Мурманск».

Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Все участники соревнований по натурбану получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.

Церемония награждения состоится 24 марта в 16.30 по адресу: г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 34., администрация муниципального образования Кандалакшский район.

Из истории проведения:

Соревнования по санному спорту (натурбану) в рамках Праздника Севера учащихся проводятся с 1992 года. Многие спортсмены, которые были абсолютными победителями в Празднике Севера учащихся, стали знаменитыми:

На протяжении всех прошедших лет в соревнованиях по натурбану участвует команда Кандалакшского района, периодически команда г. Мончегорска, а также последние 5 лет приглашенные гости из г. Новоуральска Свердловской области.