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Лучший инженер по сварке УрФО живет и работает в Тюмени
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Лучший инженер по сварке УрФО живет и работает в Тюмени 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Итоги очередного конкурса «Славим человека труда»: титул победителя в инженерной номинации снова у тюменца.
Александр Канюков стал победителем федерального этапа конкурса в номинации «Лучший инженер по сварке» в категории «Инженерное искусство молодых».
Всего профессиональном турнире, который состоялся 22 марта в Екатеринбурге, приняли участие 10 конкурсантов от четырех регионов УрФО. В этой категории Тюменская область была представлена победителями регионального этапа: Владимиром Фоминым, Еленой Юдиной и Александров Канюковым. Все трое — студенты ФБГОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».
В рамках конкурса перед участниками стояла задача: дистанционно решить теоретическое задание, а затем защитить проект. По условиям конкурса, проекты должны отражать научно-исследовательские или практические разработки в области сварочного производства (изготовление продукции с помощью сварки, наплавки, нанесения покрытий термическими способами, термической резки, пайки и склеивания). При оценке жюри учитывало актуальность и обоснованность проблемы, наличие стратегического замысла, полнота и анализ представленных результатов, реалистичность внедрения проекта, научная обоснованность. Все представленные конкурсные материалы должны были быть выполнены с учетом ГОСТа и других регламентов.
В результате подсчета баллов призовые места конкурса распределились следующим образом: Александр Канюков (Тюменская область) 37,25 баллов и 1 место. Сергей Зверев (Свердловская область) 34,0 балла и 2 место. Третье место — Никита Игалдин из Челябинской области с результатом 32,25 баллов. Владимир Фомин и Елена Юдина завершили конкурс с результатом 28,25 и 24,0 баллов соответственно.
Еще один тюменец — Андрей Галинский, представлявший на конкурсе Тюменский индустриальный университет, занял в конкурсе 4 место. Выступив в категории «Профессиональные инженеры», он набрал 33,75 в номинации «За внедрение инновационных решений».
Несколькими днями ранее, как уже рассказывало ИА «Уральский меридиан», 16 марта, в Екатеринбурге прошел федеральный этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший сварщик». Победу в нем одержал представитель Тюменской области, сварщик АО «РН — Спецстрой» Иван Савицкий.
Информация предоставлена пресс-службой Департамента ЖКХ Тюменской области
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