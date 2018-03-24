Двух пилотов EasyJet отстранили за снятое в полете видео из кабины

Два пилота британской авиакомпании EasyJe были отстранены от полетов из-за опубликованного в Instagram видеоролика, снятого в кабине во время полета, передает РИА Новости

Селфи капитана самолета и ролик с весело заполняющим документы вторым пилотом возмутило руководство компании. Этот момент не сказался на безопасности пассажиров во время полета, но в компании такое поведение пилотов не одобрили.