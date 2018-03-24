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Двух пилотов EasyJet отстранили за снятое в полете видео из кабины
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Двух пилотов EasyJet отстранили за снятое в полете видео из кабины 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Два пилота британской авиакомпании EasyJe были отстранены от полетов из-за опубликованного в Instagram видеоролика, снятого в кабине во время полета, передает РИА Новости.
Селфи капитана самолета и ролик с весело заполняющим документы вторым пилотом возмутило руководство компании. Этот момент не сказался на безопасности пассажиров во время полета, но в компании такое поведение пилотов не одобрили.
"Хотя ни в каком отношении безопасность пассажиров не подвергалась опасности, это совсем не соответствует высоким стандартам (поведения), которых EasyJet ожидает от пилотов, — говорится в официальном комментарии компании. — Мы серьезно относимся к этому вопросу, и в связи с этим пилоты (в установленном порядке) были отстранены на время проведения дисциплинарного расследования".
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