Ещё
Риккардо потеряет три места на старте за превышение скорости при красном флаге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Риккардо потеряет три места на старте за превышение скорости при красном флаге 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: F1News.ru
Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо получил штраф от стюардов Гран-при Австралии. Австралийский пилот потеряет три места на стартовой решётке за то, что не соблюдал скоростной режим, когда по ходу второй пятничной тренировки на трассе были вывешены красные флаги из-за обломков на стартовой прямой.
Стюарды практически сразу обратили внимание, что Риккардо недостаточно замедлился после остановки сессии. После изучения телеметрии и видеозаписей и разбора эпизода с участием гонщика судьи решили, что австралиец должен получить наказание.
Чемпионат.com: последние новости
Официальный сайт с регистрацией на получение FAN ID перестал открываться В популярных мессенджерах будут запущены информационные каналы стадионов ЧМ-2018 Серена Уильямс не готова играть, но ей хотят помочь в обход правил
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас1
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
WADA пригрозило России судом за допинг3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение