Риккардо потеряет три места на старте за превышение скорости при красном флаге

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо получил штраф от стюардов Гран-при Австралии. Австралийский пилот потеряет три места на стартовой решётке за то, что не соблюдал скоростной режим, когда по ходу второй пятничной тренировки на трассе были вывешены красные флаги из-за обломков на стартовой прямой. Стюарды практически сразу обратили внимание, что Риккардо недостаточно замедлился после остановки сессии. После изучения телеметрии и видеозаписей и разбора эпизода с участием гонщика судьи решили, что австралиец должен получить наказание.