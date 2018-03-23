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В Вешняках подвели итоги организации зимнего отдыха
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В Вешняках подвели итоги организации зимнего отдыха 

Управа района Вешняки 2 часа назад
21 марта глава управы района Вешняки Сергей Михайлович Махов провёл встречу с жителями на тему «Об итогах организации зимнего отдыха на территории района Вешняки».
Главы управы рассказал о том, что в зимний период был проведён цикл мероприятий по организации зимнего отдыха для жителей района. В него вошли концерты, детские спектакли, выставки, праздничные районные мероприятия, клубные встречи, спортивные соревнования, дискотеки на льду, игровые программы, конкурсы, мастер-классы, квесты, Масленичные гуляния.
С. М. Махов рассказал о некоторых из них:
— Ещё в декабре в Выставочном зале «Лотос» проводился районный конкурс-выставка детского рисунка «Зимняя сказка», итоги которого подвели в конце января. Театральные студии «Калейдоскоп» и «Карусель» ГБУ «Центр Вешняки» провели показы детских спектаклей. Причём руководитель студии Дарья Владимировна Кузьмина была не только режиссёром-постановщиком, но и автором поставленных сказок. На катке «Радужный» Новый год отметили анимационной и развлекательной программой, с конкурсами на лучшее исполнение элементов фигурного катания, под названием Дискотека на льду». Для активистов района прошёл «Рождественский вечер» с праздничным чаепитием от ГБУ «Центр Вешняки».
Также глава управы вспомнил о спортивных мероприятиях, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества Христова. Это был турнир по дзю-дзюцу, шахматно-шашечный турнир среди первичных организаций Совета ветеранов района Вешняки и соревнования по настольному теннису. Все мероприятия провело ГБУ «Центр Вешняки».
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