WADA может подать иск в CAS из-за 60 новых случаев допинга у россиян 

Глава отдела расследований WADA заявил об обнаружении новых случаев нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. Как передает портал Inside the games, глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер рассказал, что специалисты WADA обнаружили более чем 60 новых случаев нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. По словам Юнгера, реальных допинг-проб атлетов, которые подтвердили бы полученную информацию, у агентства нет, однако доводы специалистов будут переданы в международные спортивные федерации, которые смогут дополнить картину данными своих расследований. Он также отметил, что в случае отказа международными федерациями рассматривать потенциальные допинговые случаи россиян, организация может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). «Сейчас сложно сказать, в каких делах достаточно доказательств. Я вижу юридические сложности, потому что они могут сказать, что информация из лаборатории не является оригинальной или что-то еще. Тем не менее, отправленных данных в некоторых случаях достаточно, чтобы некоторые дела были достаточно вескими», — приводит ресурс слова Юнгера.