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«Не стоит ожидать, что Россия будет молча сидеть». Песков прокомментировал агрессию Запада
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«Не стоит ожидать, что Россия будет молча сидеть». Песков прокомментировал агрессию Запада 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Не стоит ожидать, что Россия при виде такого безумия, такого агрессивного и непредсказуемого поведения будет молча сидеть в стороне. Россия, разумеется, будет преследовать свои цели, отстаивать свои интересы, отвечать на каждый антироссийский шаг и, конечно же, объяснять свою позицию — и это происходит ежедневно», — приводит слова Пескова «RT».
Об этом он заявил во время интервью с Софико Шеварднадзе.
Ранее Дмитрий Песков констатировал падение уровня культурной дискуссии в Великобритании. Песков выразил сожаление тем, что «родина Байрона, Шекспира и Конан Дойла превратилась в страну, где политики позволяют себе безответственные заявления». По мнению пресс-секретаря российского лидера, такое отношение страны к политическому диалогу является проблемой.
Фото: kremlin.ru
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