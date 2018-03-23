«Не стоит ожидать, что Россия будет молча сидеть». Песков прокомментировал агрессию Запада

«Не стоит ожидать, что Россия при виде такого безумия, такого агрессивного и непредсказуемого поведения будет молча сидеть в стороне. Россия, разумеется, будет преследовать свои цели, отстаивать свои интересы, отвечать на каждый антироссийский шаг и, конечно же, объяснять свою позицию — и это происходит ежедневно», — приводит слова Пескова «RT».

Об этом он заявил во время интервью с Софико Шеварднадзе

Ранее Дмитрий Песков констатировал падение уровня культурной дискуссии в Великобритании. Песков выразил сожаление тем, что «родина Байрона, Шекспира и Конан Дойла превратилась в страну, где политики позволяют себе безответственные заявления». По мнению пресс-секретаря российского лидера, такое отношение страны к политическому диалогу является проблемой.

Фото: kremlin.ru