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Мутко назвал сборную Бразилии одной из лучших команд мира
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Мутко назвал сборную Бразилии одной из лучших команд мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал контрольный матч сборной России с командой Бразилии, который состоится 23 марта на стадионе «Лужники». Слова чиновника приводит ТАСС.
"Надо понимать, что мы сыграем с одной из лучших команд мира. Смотришь на состав, понимаешь, что люди из "Реала", «Ювентуса», «Манчестер Сити» — мировых грандов. Ясно, что у этой команды уровень высочайший, но все может решить командная игра и самоотдача. У нас тоже есть харизматичные, интересные и креативные ребята, особенно в средней линии и атаке", — сказал Мутко.
Он отметил, что сборной из-за травм не удается закрепить состав, который наигрывался на Кубке конфедераций.
"Защитная линия из-за травм, к сожалению, сейчас обновляется. Дело в отсутствии не только качества игроков уровня Джикии и Кокорина, но и в микроклимате, который тот же Джикия, надежный и серьезный человек и спортсмен, создавал.
Я посетил тренировку. Настрой у ребят хороший. Надеюсь, что все сегодня покажут свои лучшие качества. Нужны самоотдача, порядок, дисциплина, профессионализм", — добавил вице-премьер.
Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что матч с Бразилией будет близким к репетиции ЧМ-2018 в организационном плане.
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