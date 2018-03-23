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Василий Уткин: Сборной России нужен не Гранат с Семеновым, а новые герои
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Василий Уткин: Сборной России нужен не Гранат с Семеновым, а новые герои 

Советский спорт 2 часа назад
Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о ситуации с травмами в линии обороны сборной России.
«Но что происходит на фоне этого мстительного хохота судьбы? В сборную приглашаются игроки, в сторону которых не особенно и смотрели, пока были здоровы великолепный Джикия и довольно неоднозначный Васин, пока славные, умудренные Березуцкие не делали своего прощального заявления.
С чем это сравнить?
Да вот с Александром Дюма. Как вы думаете, если бы его герои, от Атоса до Арамиса через Портоса и включая д’Артаньяна, погибли во время своего знаменитого завтрака на бастионе Сен-Жерве, при осаде Ла Рошели? То есть я понимаю, что они литературные персонажи и погибнуть могли бы лишь по воле автора — но все же. Как вы думаете, Дюма в этом случае продолжил бы свою романную франшизу, выбрав других персонажей из мушкетерского полка, благо народу там хватало?
Полагаю, нет. Полагаю, он взялся бы за новый роман.
Мне кажется, сборной России нужен не Гранат с Семеновым. Нужны новые герои. Вернее, персонажи, которым героями стать только предстоит», — написал Уткин в своей колонке на Sport24.ru.
Напомним, защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин продолжают восстановление от разрыва крестообразных связок.
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