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В Сочи стартует Кубок России по тяжелой атлетике
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В Сочи стартует Кубок России по тяжелой атлетике 

Советский спорт 2 часа назад
Сегодня, 23 марта, в Федеральном центре единоборств ФГБУ «Юг Спорт» (г. Сочи, ул. Бзугу, 6) открывается Кубок России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин 2003 г.р. и старше. Завершится турнир 28 марта.
Соревнования по тяжелой атлетике такого высокого уровня впервые пройдут на территории Краснодарского края. В этом году в Кубке России примут участие около 200 спортсменов в возрасте от 15 лет и старше, которые представляют около 45 регионов России. Программа включает в себя личные соревнования (сумма двоеборья) и командные.
Краснодарский край на Кубке России представят сильнейшие спортсмены страны, неоднократные победители и призеры международных соревнований:
Анастасия Романова (г. Краснодар) ЗМС — бронзовый призер чемпионата мира, победительница чемпионата и первенства Европы;
Виктор Гетц (Белореченский район), МСМК — серебряный призер чемпионата Европы, многократный победитель и призер первенств мира и Европы;
Размик Унанян (г. Армавир), МСМК — бронзовый призер чемпионата Европы, многократный победитель и призер первенств мира и Европы;
Антоний Савчук (г. Краснодар), МСМК — многократный победитель первенств мира и Европы;
— Ани Саргсян (Красноармейский район), МСМК — многократный призер первенств мира и Европы;
Вячеслав Яркин (г. Сочи), МС –серебряный призер Юношеских Олимпийских игр и Всемирной Универсиады, многократный победитель и призер первенств мира и Европы.
Вход на соревнования свободный!
Программа мероприятия:
23 марта
— женщины, весовая категория 48 кг 15:00 — 16:00 — Парад открытия соревнований — мужчины, весовая категория 56 кг — мужчины, весовая категория 62 кг — судейский семинар
24 марта
— женщины, весовая категория 53 кг — женщины, весовая категория 58 кг — мужчины, весовая категория 69 кг  25 марта
— женщины, весовая категория 63 кг — женщины, весовая категория 69 кг — мужчины, весовая категория 77 кг  26 марта
— женщины, весовая категория 75 кг — женщины, весовая категория 90 кг — мужчины, весовая категория 85 кг  27 марта
— женщины, весовая категория 90+ кг — мужчины, весовая категория 94 кг — мужчины, весовая категория 105 кг  28 марта
— мужчины, весовая категория 105+ кг — парад закрытия соревнований
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