Сергей Прядкин: «Продлили очень хороший контракт с „Лигой Ставок“ на четыре года»

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуации со спонсорами лиги. Ранее стало известно, что компания «Росгосстрах» не будет продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу, который истекает в июле этого года.

Сегодня утром Прядкин общался с журналистами после того, как выступил с приветственным словом на третьей международной конференции «Право и спорт», организованной юридической компанией SILA International Lawyers.

— Мы хотели выйти на новое руководство «Россгосстраха», пообщаться, но та сторона первая заявила, что контракт продлен не будет. Говорят, премьер-лига меняет свой курс, уходит от титульного спонсорства и переходит на генеральных партнеров. Но если будет хорошее предложение партнеров по титулу, то мы с удовольствием его оставим. Поэтому готовы рассмотреть варианты, генеральные партнеры не возражают.