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Сергей Прядкин: «Продлили очень хороший контракт с „Лигой Ставок“ на четыре года»
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Сергей Прядкин: «Продлили очень хороший контракт с „Лигой Ставок“ на четыре года» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуации со спонсорами лиги. Ранее стало известно, что компания «Росгосстрах» не будет продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу, который истекает в июле этого года.
Сегодня утром Прядкин общался с журналистами после того, как выступил с приветственным словом на третьей международной конференции «Право и спорт», организованной юридической компанией SILA International Lawyers.
— Мы хотели выйти на новое руководство «Россгосстраха», пообщаться, но та сторона первая заявила, что контракт продлен не будет. Говорят, премьер-лига меняет свой курс, уходит от титульного спонсорства и переходит на генеральных партнеров. Но если будет хорошее предложение партнеров по титулу, то мы с удовольствием его оставим. Поэтому готовы рассмотреть варианты, генеральные партнеры не возражают.
Так что мы не останавливаемся, коммерческий директор Павел Суворов совместно с группой ребят работает по поиску партнеров, идут переговоры. Могу сказать, что у нас продлено соглашение с компанией «Лига ставок» на четыре года, это очень хороший контракт с хорошими финансовыми показателями. У нас точно есть один генеральный стабильный партнер. (Филипп ПАПЕНКОВ)
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