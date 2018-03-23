В Кремле прокомментировали решение ЕС отозвать посла

В Кремле сожалеют о решении ЕС решили отозвать из Москвы для консультаций посла в России Маркуса Эдерера

"Нам не известно, какими именно данными апеллировала британская сторона, когда она обсуждала тему Скрипалей со своими коллегами по Евросоюзу, нам также не известно, с чем именно согласились главы государств Евросоюза, когда они говорили о своей поддержке Великобритании, потому что российская сторона, к сожалению, не имеет возможности получить хоть какую-то информацию от первоисточника по так называемому делу Скрипалей", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Комментируя решение ЕС отозвать посла для консультаций, пресс-секретарь президента выразил сожаление, что «опять, употребляя формулировку „с большой долей вероятности“, принимаются такие решения и строятся суждения такого рода».

"Мы с этим не согласны и еще раз повторяем, что Россия абсолютно однозначно не имеет никакого отношения к делу Скрипалей", — заключил представитель Кремля.

На вопрос о практических ожиданиях Кремля от саммита ЕС, Песков напомнил, что Россия не участвует в этом саммите и что практические ожидания у Москвы есть от саммитов СНГ или ЕврАзЭС. «Посмотрим, увидим», — заключил Песков.

На вопрос об ответных мерах, если ряд западных стран отзовут своих дипломатов из Москвы, представитель Кремля сказал: «Сначала нам нужно дождаться каких-то решений, понять, на основании чего они принимались и с какими формулировками, и только потом можно что-то говорить».