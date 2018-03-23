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«Трясся, как желе»: парашютист совершил умопомрачительный прыжок с 90-метровой мачты
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«Трясся, как желе»: парашютист совершил умопомрачительный прыжок с 90-метровой мачты 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Чтобы заставить себя прыгнуть, экстремал разразился обильной руганью.
Экстремальный прыжок с 90-метровой радиомачты совершили парашютисты в Европе, причем одному из них пришлось грязно выругаться, чтобы заставить себя шагнуть вниз. Видео прыжка опубликовано на сайте газеты Daily Mail.
Двое парашютистов забрались на радиомачту, которая, как говорится в сообщении, находится «где-то в Европе». Оказавшись в верхней точке 90-метровой конструкции, экстремалы выбрались на поперечную балку, откуда должны были прыгнуть.
«Ноги трясутся, как желе», — заметил один из них.
Первый парашютист не сразу смог сделать шаг вниз. Полторы минуты он оглашал окрестности руганью, после чего все-таки совершил прыжок. Эмоции второго экстремала перед отделением от радиомачты остались за кадром.
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