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Ролик с Синди Кроуфорд для Reserved набрал уже около 2,5 млн просмотров
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Ролик с Синди Кроуфорд для Reserved набрал уже около 2,5 млн просмотров 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Ролик, презентующий новую коллекцию бренда Reserved, появился в сети в середине марта и сразу привлек к себе внимание пользователей. Яркое танцевальное видео с участием Синди Кроуфорд вернуло зрителей в 1980-е.
Американская модель Синди Кроуфорд стала лицом весенне-летней коллекции Reserved. В стилизованном ролике из новой кампании #iLoveYouCindy она танцует в розовом брючном костюме из свежей линейки бренда.
Today is the day. Stretch out before we go on the trip with @CindyCrawford! #iLoveYouCindy #Reserved #ReservedForMe #campaign
A post shared by reserved (@reserved) on  Mar 15, 2018 at 12:01am PDT  «Меня очень воодушевил результат! Несмотря на ностальгию по 80-м, реклама получилась очень современной и весёлой. Гордон (режиссер ролика) смог вытащить меня из зоны комфорта», — отмечает Кроуфорд.
Ролик стал очень популярен в сети. За неделю видео набрало уже более двух миллионов просмотров и массу положительных комментариев.
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