Ролик с Синди Кроуфорд для Reserved набрал уже около 2,5 млн просмотров

Ролик, презентующий новую коллекцию бренда Reserved, появился в сети в середине марта и сразу привлек к себе внимание пользователей. Яркое танцевальное видео с участием Синди Кроуфорд вернуло зрителей в 1980-е.

Американская модель Синди Кроуфорд стала лицом весенне-летней коллекции Reserved. В стилизованном ролике из новой кампании #iLoveYouCindy она танцует в розовом брючном костюме из свежей линейки бренда.

Today is the day. Stretch out before we go on the trip with @CindyCrawford! #iLoveYouCindy #Reserved #ReservedForMe #campaign

A post shared by reserved (@reserved) on Mar 15, 2018 at 12:01am PDT «Меня очень воодушевил результат! Несмотря на ностальгию по 80-м, реклама получилась очень современной и весёлой. Гордон (режиссер ролика) смог вытащить меня из зоны комфорта», — отмечает Кроуфорд.

Ролик стал очень популярен в сети. За неделю видео набрало уже более двух миллионов просмотров и массу положительных комментариев.