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Зрителям матча Россия — Бразилия раздадут бейджи со схемой выхода из «Лужников»
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Зрителям матча Россия — Бразилия раздадут бейджи со схемой выхода из «Лужников» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Южные горизонты
Болельщикам, которые придут на товарищеский матч Россия — Бразилия, который состоится сегодня в Москве на стадионе «Лужники», раздадут специальные бейджи со схемой выхода со стадиона и информацией о ближайших остановках транспорта. Таблички помогут зрителям быстрее покинуть территорию спортивного комплекса и выбрать самый удобный способ добраться до дома. Об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе департамента спорта и туризма города Москвы.
«Для посетителей матча между сборными России и Бразилии 23 марта департамент спорта и туризма совместно с департаментом транспорта выпустит специальные бейджи. Они будут содержать схему выхода со стадиона для каждого из секторов и информацию о работе городского транспорта», — рассказал глава департамента Николай Гуляев.
Для каждого сектора бейдж будет уникальным. Их будут раздавать болельщикам при входе на стадион сотрудники контрольно-распределительных служб, сразу после прохождения контроля билета.
«Мы рассчитываем, что бейджи помогут зрителю сориентироваться при выходе с сектора, найти удобный для себя транспорт и проще и быстрее добраться до дома. После матча болельщики смогут воспользоваться метрополитеном, МЦК, наземным транспортом, бесплатным автобусным маршрутом S1 и автомобилями такси», — добавил Гуляев.
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