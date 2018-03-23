Тольяттинскую колонию посетил олимпийский чемпион

Анатолий Яркин свою первую золотую медаль завоевал в командной велогонке на Олимпиаде в Москве на дистанции 100 километров. Эту награду он привез с собой и показал обитателям колонии. Амед Хасиятуллин, Николай Михайлов Валерий Богданов рассказали о том, как они добивались успеха и чего им это стоило.

"Встреча была организована в рамках цикла мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физкультуры и спорта, который мы решили провести в преддверии чемпионата мира по футболу, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области. — Подобная практика будет продолжена, мы планируем организовать приезд в одно из исправительных учреждений именитых самарских футболистов".