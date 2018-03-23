Ещё
Тольяттинскую колонию посетил олимпийский чемпион
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тольяттинскую колонию посетил олимпийский чемпион 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Анатолий Яркин свою первую золотую медаль завоевал в командной велогонке на Олимпиаде в Москве на дистанции 100 километров. Эту награду он привез с собой и показал обитателям колонии. Амед Хасиятуллин, Николай Михайлов и Валерий Богданов рассказали о том, как они добивались успеха и чего им это стоило.
"Встреча была организована в рамках цикла мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физкультуры и спорта, который мы решили провести в преддверии чемпионата мира по футболу, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области. — Подобная практика будет продолжена, мы планируем организовать приезд в одно из исправительных учреждений именитых самарских футболистов".
Волга Ньюс: последние новости
Боксер школы "Ринг" Тимур Авдоян завоевал "золото" международных соревнований "Крылья Советов" обыграли "Сибирь" - 1:0 Самарские кикбоксеры завоевали 30 медалей на чемпионате и первенстве России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас1
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
WADA пригрозило России судом за допинг3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение