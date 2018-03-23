Вита Семеренко: «Кузьмина и Домрачева под любым флагом были бы в топе»

— Как вам кажется, в чем феномен яркого выступления россиян и россиянок, которые представляют другие страны? Кузьмина и Домрачева уж давно в топе, по ходу сезона Лапшин и Фролина часто оказывались выше россиян во многих гонках.

— Первых двух выношу за скобки, они вундеркинды, и под любым флагом были бы в топе. Касаемо Ани и Тимофея, думаю, прежде психологически им легче сейчас, хотя, наверняка, скучают по родине. (Владимир ЛАВСКИЙ)

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