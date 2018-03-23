«Одноклассники» поддержали СМИ с решением о бойкоте Госдумы из-за Слуцкого

«Одноклассники» выразили свою солидарность всем СМИ, которые объявили бойкот депутату Леониду Слуцкому, обвиненному в домогательствах к журналисткам «Дождя», RTVi и ВВС. Об этом говорится в сообщении соцсети.

«Одноклассники» — против любых проявлений насилия и домогательств, и мы поддерживаем всех, кто тоже готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью», — заявили в соцсети, добавив, что в знак поддержки группы этих СМИ будут в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте.

В ОК предложили пользователям выразить поддержку СМИ, подписавшись на их группы и поделившись публикацией на своей странице.

Ранее РБК принял решение отозвать своих журналистов из Госдумы после того, как думская комиссия по этике не обнаружила «поведенческих нарушений» в действиях депутата Леонида Слуцкого. Комиссия, «​по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств ​к журналистам со стороны ньюсмейкеров», говорила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова