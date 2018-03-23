Ещё
«Одноклассники» поддержали СМИ с решением о бойкоте Госдумы из-за Слуцкого
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Одноклассники» поддержали СМИ с решением о бойкоте Госдумы из-за Слуцкого 

BFM.RU 5 часов назад
«Одноклассники» выразили свою солидарность всем СМИ, которые объявили бойкот депутату Леониду Слуцкому, обвиненному в домогательствах к журналисткам «Дождя», RTVi и ВВС. Об этом говорится в сообщении соцсети.
«Одноклассники» — против любых проявлений насилия и домогательств, и мы поддерживаем всех, кто тоже готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью», — заявили в соцсети, добавив, что в знак поддержки группы этих СМИ будут в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте.
В ОК предложили пользователям выразить поддержку СМИ, подписавшись на их группы и поделившись публикацией на своей странице.
Ранее РБК принял решение отозвать своих журналистов из Госдумы после того, как думская комиссия по этике не обнаружила «поведенческих нарушений» в действиях депутата Леонида Слуцкого. Комиссия, «​по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств ​к журналистам со стороны ньюсмейкеров», говорила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.
О бойкоте Госдумы или прекращении работы со Слуцким и комиссией по этике заявили издательский дом «Коммерсантъ», телеканалы RTVi и «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы». Радио «Говорит Москва» объявило о том, что все новости про Слуцкого и комиссию будут сопровождаться упоминанием об обвинениях в домогательствах. Бойкот в том или ином виде поддержали «Лента.ру», Republic, «Ведомости», «БИЗНЕС Online», Znak.com, «Право.ru», Inc., «Новая газета», ТВК, «Кавказ Пост».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решения СМИ их правом. Он отметил, что если СМИ отзывает своих журналистов, то это значит, что они лишаются аккредитации.
BFM.RU: последние новости
Минкомсвязь РФ: больше вопросов к Facebook и WhatsApp, чем к Telegram ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы Меркель призвала дождаться выводов ОЗХО об инциденте в Солсбери
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас1
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
WADA пригрозило России судом за допинг3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение