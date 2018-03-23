Принц Уильям оказался в инвалидной коляске 

Однако спешим успокоить: с Уильямом все хорошо. Вместе со своей супругой Кейт Миддлтон он посетил центр подготовки баскетболистов с ограниченными возможностями и сыграл матч вместе со спортсменами. Для этого принц Уильям и сел в спортивную коляску. Многие из баскетболистов, занимающихся здесь, надеются поучаствовать в летней Паралимпиаде 2020 года, а также готовятся к участию в Играх Содружества в 2022 году.
Кстати, для Кейт Миддлтон этот визит стал последней официальной поездкой перед выходом в декрет. О ее расслабленном casual-образе, который Кейт предпочла в этот день в предвкушении отдыха, WMJ.ru подробнее пишет здесь.
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Фото:East News