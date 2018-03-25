«Ювентус» мог продать Погба в «Манчестер Юнайтед» за €200 млн

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба , заявил, что английский клуб сэкономил на приобретении французского игрока. По его словам, «Ювентус» мог продать француза за €200 млн, передает "Советский спорт" "Я не поднимаю цены на игроков до предела. Напротив, посмотрите на трансфер Погба. «Манчестер Юнайтед» заплатил за Поля € 100 млн, но я считаю, что тогда он стоил €200 млн «Ювентус» мог продать его за €200 млн в "Реал" , поэтому «Манчестер Юнайтед» фактически сэкономил €100 млн", — цитирует агента Goal. 25-летний Погба перешел в стан «красных дьяволов» в августе 2016 года.