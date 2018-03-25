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«Ювентус» мог продать Погба в «Манчестер Юнайтед» за €200 млн
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«Ювентус» мог продать Погба в «Манчестер Юнайтед» за €200 млн 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Reuters
Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, заявил, что английский клуб сэкономил на приобретении французского игрока. По его словам, «Ювентус» мог продать француза за €200 млн, передает "Советский спорт".
"Я не поднимаю цены на игроков до предела. Напротив, посмотрите на трансфер Погба. «Манчестер Юнайтед» заплатил за Поля € 100 млн, но я считаю, что тогда он стоил €200 млн «Ювентус» мог продать его за €200 млн в "Реал", поэтому «Манчестер Юнайтед» фактически сэкономил €100 млн", — цитирует агента Goal.
25-летний Погба перешел в стан «красных дьяволов» в августе 2016 года.
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