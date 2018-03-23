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Защитник «Челси» может перейти в «Зенит» или «Спартак»
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Защитник «Челси» может перейти в «Зенит» или «Спартак» 

Свободная пресса 2 часа назад
Защитник лондонского «Челси» Кеннет Омеруо, который сейчас выступает на правах аренды за турецкий клуб «Касымпаша», может продолжить карьеру в России. Интерес к 24-летнему футболисту проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак». О возможном переезде игрока в РФПЛ сообщил его агент в интервью Completesportsnigeria.
По словам представителя нигерийского игрока, его подопечный должен был перебраться в Россию ещё минувшей зимой, но клубы не успели оформить все детали трансфера, поэтому переход футболиста был перенесён на предстоящее лето.
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