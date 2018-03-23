Защитник «Челси» может перейти в «Зенит» или «Спартак»

Защитник лондонского «Челси» Кеннет Омеруо , который сейчас выступает на правах аренды за турецкий клуб «Касымпаша», может продолжить карьеру в России. Интерес к 24-летнему футболисту проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак» . О возможном переезде игрока в РФПЛ сообщил его агент в интервью Completesportsnigeria.

По словам представителя нигерийского игрока, его подопечный должен был перебраться в Россию ещё минувшей зимой, но клубы не успели оформить все детали трансфера, поэтому переход футболиста был перенесён на предстоящее лето.