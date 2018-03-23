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Шопоголик дня: герой нового ролика Apple cкупает всё на своём пути
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Шопоголик дня: герой нового ролика Apple cкупает всё на своём пути 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Apple продолжает свою кампанию, продвигающую новую функцию Face ID, которая появилась у смартфонов iPhoneX. Гиперболизированные ролики один за другим появляются на официальном YouTube-канале бренда.
Новое видео от компании Apple показывает легкость использования Face ID для оплаты своих покупок. Главный герой ролика скупает всё на своём пути с помощью одного лишь взгляда.
Ранее Apple выпустила аналогичный ролик, в котором девушка смогла легко разблокировать одним взглядом все шкафчики, двери, автомобили и многое другое.
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