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«Старинный воинский путь» привел омичей к наградам Кубка России
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«Старинный воинский путь» привел омичей к наградам Кубка России 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Полтысячи мастеров японского боевого искусства «кобудо» встретились в Москве на кубке страны. Омская делегация увезла из дворца спорта «Содружество» 11 медалей.
Участниками всероссийских соревнований по кобудо в середине марта стали команды из 24 регионов страны, а общее число единоборцев вышедших на ковер превысило полтысячи человек. Среди 532 спортсменов не затерялись и наши земляки. Во дворце игровых видов спорта «Содружество» представители Омской области взяли 11 наград, отметившись как на кубке страны, так и на всероссийских соревнованиях (4 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых медали).
На Кубке России удалось отличиться Александру Завалееву (1-е место, мужчины, весовая категория «до 85 кг») и Виктории Егоровой (2-е, женщины, до «65 кг»).
Пьедестал всероссийского турнира покорили: Далер Негматов (2-е, юниоры 18-20 лет, «до 60 кг»), Анастасия Малюк (1-е, девушки 14-15 лет, «свыше 55 кг»), Султан Нугманов (2-е, юноши 14-15 лет, «до 60 кг»), Александр Буцик (3-е, мальчики 12-13 лет, «до 50 кг»), Дарья Ефимова (1-е, девочки 12-13 лет, «до 45 кг»), Полина Буцик (2-е, девочки 12-13 лет, «до 40 кг»), Константин Никифоров (1-е, мальчики 10-11 лет, «до 36 кг»), Борис Воронцов (2-е, мальчики 10-11 лет, «свыше 45 кг») и Даниил Пудло (3-е, мальчики 10-11 лет, «до 45 кг»).
Глава федерации кобудо Омской области Денис Чернов отмечает, что в Москве наши спортсмены показали зрелищные, технически грамотные поединки, выполнив все тренерские установки и проявив настоящий сибирский характер.
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