Леонид Тягачев: WADA пытается найти что-то новое на нас, но Олимпиада показала, что у нас нет никаких нарушений

«Они сейчас добиваются того, чтобы найти что-то новое. Родченков в своих выступлениях продолжает мутить воду и доказывать то, чего не было. И мне как специалисту очень сложно это серьезно воспринимать. Я поддерживаю контакты с президентами международных федераций различных зимних видов спорта, и мне не поступает информация о том, что со стороны профессионалов там ведутся какие-то разговоры. А то, что будет продолжаться вся эта наглая атака, было ясно.

WADA требует от спортивных федераций применить санкции к 60 российских спортсменам

Их защита заключается в нападении на нас. Олимпиада и Паралимпиада показали, что у нас нет никаких нарушений. Мы на правильном пути. Наш президент сказал, что мы будем работать и будем дружить с Международным олимпийским комитетом, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены с нашей стороны. Мы делаем все последовательно и правильно и достойно готовимся к Олимпиаде в Токио», — цитирует Тягачева RT.

Напомним, ранее стало известно, что WADA требует от спортивных федераций расследовать дела российских спортсменов.