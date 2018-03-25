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Медведев подал в отставку
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Медведев подал в отставку 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сити-менеджер города Шахты Ростовской области Игорь Медведев подал в отставку.
Как передаёт информационный портал города Шахты Kvu.su, глава администрации собрал экстренное совещание и объявил подчинённым о своём уходе.
Согласно официальной версии, причиной отставки сити-менеджера стало состояние его здоровья. Однако по данным источников портала, незадолго до увольнения Медведева в правительстве Ростовской области состоялась расширенная коллегия, на которой присутствовал и сити-менеджер города Шахты.
После мероприятия губернатор Василий Голубев попросил остаться всех глав администраций. А уже на следующий день Медведев подал в отставку.
Как напоминают журналисты портала, при похожих обстоятельствах подали в отставку два последних мэра города Сергей Понамаренко и Денис Станиславов.
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