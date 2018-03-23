Вышла в свет книга Александра Горбунова «Лобановский» 

В свет вышла книга «Лобановский» о легендарном тренере сборной СССР и киевского «Динамо» Валерии Лобановском. Автор издания спортивный журналист и историк Александр Горбунов рассказал, как проходил процесс написания книги. «Процесс создания книги проходил достаточно долго и занял несколько лет. Хоть я и был хорошо знаком с Валерием Васильевичем, всё равно искал дополнительный материал о нём. Сам процесс написания занял два с половиной — три года. С недавних пор у издательства „Молодая Гвардия“ в серии „Жизнь замечательных людей“ появилась спортивная линейка. Там уже присутствуют книги о об Анатолии Тарасове, Льве Яшине, Константине Бескове, а теперь есть и о Лобановском.
О Лобановском-тренере известно и сказано довольно много. Таких тренеров, как он, — единицы. В отечественном футболе можно выделить трёх таких тренеров: Борис Аркадьев, Виктор Маслов и Валерий Лобановский. В этой книге впервые будет рассказано довольно детально о Лобановском как о человеке. Каким он был, что у него за семья, какие были взаимоотношения с друзьями, чем увлекался, что любил. Это должно быть интересно. Также есть небольшой рассказ о том, как мы с Валерием Васильевичем писали книгу „Бесконечный матч“.
У каждого времени свои герои, но есть такое понятие, как постоянные герои. Недавно в одном из интервью Леонид Слуцкий упомянул Лобановского как человека, сделавшего огромный вклад в развитие мирового футбола. Молодые люди, которые любят футбол и имеют отношение к нему, обязательно проникнутся историей жизни героев прошлых времён, если о них чаще вспоминать. На данный момент книга выпущена тиражом в 4000 экземпляров», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.