Ещё
Вышла в свет книга Александра Горбунова «Лобановский»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышла в свет книга Александра Горбунова «Лобановский» 

Чемпионат.com 1 час назад
В свет вышла книга «Лобановский» о легендарном тренере сборной СССР и киевского «Динамо» Валерии Лобановском. Автор издания спортивный журналист и историк Александр Горбунов рассказал, как проходил процесс написания книги. «Процесс создания книги проходил достаточно долго и занял несколько лет. Хоть я и был хорошо знаком с Валерием Васильевичем, всё равно искал дополнительный материал о нём. Сам процесс написания занял два с половиной — три года. С недавних пор у издательства „Молодая Гвардия“ в серии „Жизнь замечательных людей“ появилась спортивная линейка. Там уже присутствуют книги о об Анатолии Тарасове, Льве Яшине, Константине Бескове, а теперь есть и о Лобановском.
О Лобановском-тренере известно и сказано довольно много. Таких тренеров, как он, — единицы. В отечественном футболе можно выделить трёх таких тренеров: Борис Аркадьев, Виктор Маслов и Валерий Лобановский. В этой книге впервые будет рассказано довольно детально о Лобановском как о человеке. Каким он был, что у него за семья, какие были взаимоотношения с друзьями, чем увлекался, что любил. Это должно быть интересно. Также есть небольшой рассказ о том, как мы с Валерием Васильевичем писали книгу „Бесконечный матч“.
У каждого времени свои герои, но есть такое понятие, как постоянные герои. Недавно в одном из интервью Леонид Слуцкий упомянул Лобановского как человека, сделавшего огромный вклад в развитие мирового футбола. Молодые люди, которые любят футбол и имеют отношение к нему, обязательно проникнутся историей жизни героев прошлых времён, если о них чаще вспоминать. На данный момент книга выпущена тиражом в 4000 экземпляров», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
Чемпионат.com: последние новости
SUBBOTNIK PSA OPEN 2018. Professional Squash Association Риккардо потеряет три места на старте за превышение скорости при красном флаге Вандорн: надеюсь, «Макларен» сможет максимально эффективно использовать дождь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас4
Россию лишат всех международных соревнований49
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Украинского футболиста «затравили» за переход в Польшу
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение