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Blockchain Founder Hackathon: выиграй 200 тысяч рублей за выходные!
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Blockchain Founder Hackathon: выиграй 200 тысяч рублей за выходные! 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Участников хакатона ждёт 36 часов кодинга, а также неформальное общение с экспертами в сфере блокчейн-технологий. Хакатон — отличная возможность познакомиться друг с другом, найти идею, собрать команду или присоединиться к уже существующему блокчейн-проекту.
Команда может состоять из 2 — 4 участников. Сбор команды займет около одного часа. Если автор идеи не соберёт команду, проект расформируют по другим командам.
Все участники на старте начинают самостоятельно (даже если вы пришли со знакомыми), собрать команду можно только во время хакатона.
Призы:
Первое место: Денежный приз 100 тыс. руб. + грант на участие в программе Blockchain Founder для команды из 3-х человек + призы от партнёров
Второе место: Денежный приз 70 тыс. руб. + грант на участие в программе Blockchain Founder для команды из 3-х человек + призы от партнёров
Третье место: Денежный приз 30 тыс. руб. + призы от партнёров.
Регистрация
В состав жюри хакатона Blockchain Founder Hackathon войдут более десяти компетентных экспертов-практиков в сфере блокчейн-технологий, IT-директоров, преподавателей и авторов курсов IT-направлений.
Среди них: представители Центра технологических инноваций Сбербанка, блокчейн-проекта SONM, MixBytes Blockchain Labs, блокчейн-соцсети и фонда Golos, блокчейн-поисковика Blockchair, LavkaLavka и проекта Biocoin, блокчейн-проекта Forseti и Сodescreening.
Главный эксперт жюри — основатель программы Blockchain Founder Алексей Черняк.
Организаторами мероприятия являются Blockchain Founder (программа обучения блокчейн-технологиям) и Zucker Studio.
Подать заявку можно до 27 марта (включительно). На основании поданных заявок будет произведён предварительный отбор участников.
Место проведения: Красный Октябрь, Bers Loft, м. Кропоткинская, Берсеневская набережная 2с1  Контакты для СМИ: Иван Савельев
Телефон: 8 (964) 583-00-80  Почта: ivan.saveliev@zucker.studio
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