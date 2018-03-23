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Областной чемпионат по дзюдо прошел в Самаре
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Областной чемпионат по дзюдо прошел в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
Одно из старейших первенств региона. В «МТЛ Арене» прошел чемпионат Самарской области по дзюдо. За звание лучших боролись 70 спортсменов в 7 весовых категориях.
Броски, захваты, удушающие приемы. Тренеры подбадривают своих подопечных. На татами соревнований, которые проводятся с 1972 года, выступают мужчины и женщины. Борьба серьезная. Друг против друга выходят и чемпионы России, и менее титулованные спортсмены. Но кто победит — предугадать не всегда возможно. «Обычно совпадает время со временем нахождения нашего на сборах. Ну так как в этот раз я нахожусь дома буквально 4-5 дней, я не упускаю возможности побороться на чемпионате области. Так же, как и все, готовлюсь к соревнованиям к любым, так же переживаю, в какой-то степени переживаю, потому что недооценивать соперников нельзя», — рассказала мастер спорта международного класса Мария Персидская.
У мужчин и женщин по 7 весовых категорий. Всего на татами вышел 71 спортсмен. Основная часть — из Самары. Также посоревноваться приехали команды из Чапаевска, Сызрани и Тольятти. Так уж вышло, что главная интрига в поединках у слабого пола. «Сильный вес у девочек 48 килограммов, борются мастер спорта международного класса, мастера спорта борются. Вот основные — это 63 килограмма, тоже очень сильный вес у девочек. Девочки — чемпионки России, очень сильный состав. Многие сильные спортсмены участвуют, но некоторые еще не вернулись с Кубка Европы», — пояснила судья всероссийской категории Елена Гасанова.
Чемпионат Самарской области ожидаемо имеет статус отборочного в сборную региона. Впереди — первенство ПФО, которое пройдет в Оренбурге с 27 по 28 мая. А уже в октябре в Грозном состоится чемпионат России.
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