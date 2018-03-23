Игорь Лебедев: «Клубы, не способные потратить 300 тысяч на газон, не должны выступать в премьер-лиге»

Депутат Госдумы РФ , член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев считает, что клубы, не способные потратить 300 тысяч евро на восстановление газона на своем стадионе, не должны выступать в премьер-лиге. При этом он отметил, что лиге пора ввести правило, по которому все клубы перед стартом сезона должны предоставлять экономические гарантии хотя бы на один год.

Дом-2. «Амкар» примет «Локо» в Москве

В четверг, 22 марта, «Амкар» объявил, что домашняя встреча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» пройдет в Москве на стадионе в Черкизово из-за неготовности поля на арене в Перми. При этом железнодорожники берут на себя все расходы, а также отдают всю прибыль с билетов пермскому клубу.

— Как относитесь к переносу матча «Амкар» — «Локомотив» в Москву?

— Для меня непонятны причины, почему «Амкар» не хочет проводить игры в Уфе, ведь у них стадион в этом городе заявлен как запасной, — сказал Лебедев. — Звучал еще вариант, что встреча пройдет в Хабаровске. Спасибо, что хоть не там и не во Владивостоке.

Мое отношение как болельщика «Локомотива» положительное, так как для команды хорошо играть дома. Но я читал комментарии главного тренера Семина, который сказал, что готов играть в любом городе, поскольку решение принимает «Амкар».

Многие пытаются увидеть в этом решении коррупционную составляющую, что «Локомотив» купил «Амкар». Ведь железнодорожникам выгодно играть дома, потому что идет борьба за золото. Лично я не стал бы так судить. Это слишком очевидно, и вряд ли кто-то на такое пойдет. Но и понять причину непросто.

— Не считаете, что такое решение — не самое честно по отношении к другим участникам чемпионской гонки?

— Я считаю так — если клуб, выступающий в премьер-лиге, способен покупать игроков за несколько миллионов, но не может найти 300 тысяч, чтобы привести газон в порядок, то он не должен выступать в высшем дивизионе.