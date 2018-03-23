Игорь Лебедев: «Клубы, не способные потратить 300 тысяч на газон, не должны выступать в премьер-лиге» 

Депутат Госдумы РФ, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев считает, что клубы, не способные потратить 300 тысяч евро на восстановление газона на своем стадионе, не должны выступать в премьер-лиге. При этом он отметил, что лиге пора ввести правило, по которому все клубы перед стартом сезона должны предоставлять экономические гарантии хотя бы на один год.
Дом-2. «Амкар» примет «Локо» в Москве
В четверг, 22 марта, «Амкар» объявил, что домашняя встреча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» пройдет в Москве на стадионе в Черкизово из-за неготовности поля на арене в Перми. При этом железнодорожники берут на себя все расходы, а также отдают всю прибыль с билетов пермскому клубу.
— Как относитесь к переносу матча «Амкар» — «Локомотив» в Москву?
— Для меня непонятны причины, почему «Амкар» не хочет проводить игры в Уфе, ведь у них стадион в этом городе заявлен как запасной, — сказал Лебедев. — Звучал еще вариант, что встреча пройдет в Хабаровске. Спасибо, что хоть не там и не во Владивостоке.
Мое отношение как болельщика «Локомотива» положительное, так как для команды хорошо играть дома. Но я читал комментарии главного тренера Семина, который сказал, что готов играть в любом городе, поскольку решение принимает «Амкар».
Многие пытаются увидеть в этом решении коррупционную составляющую, что «Локомотив» купил «Амкар». Ведь железнодорожникам выгодно играть дома, потому что идет борьба за золото. Лично я не стал бы так судить. Это слишком очевидно, и вряд ли кто-то на такое пойдет. Но и понять причину непросто.
— Не считаете, что такое решение — не самое честно по отношении к другим участникам чемпионской гонки?
— Я считаю так — если клуб, выступающий в премьер-лиге, способен покупать игроков за несколько миллионов, но не может найти 300 тысяч, чтобы привести газон в порядок, то он не должен выступать в высшем дивизионе.
Давно пора ввести правило гарантии экономической стабильности клуба хотя бы на один сезон. Это может быть гарантия от банка, или от титульного спонсора, или от администрации области, если он полностью финансируется от региона. А сейчас у нас постоянно возникают нехорошие ситуации — то у «Томи» закончились деньги, то «Амкар» не может подготовить поле, то в «Ростове» месяцами не платят зарплату и так далее. Это все не украшает футбол и служит антирекламой развития спорта в нашей стране. (Павел ГУРЕВИЧ)