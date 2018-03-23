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В казанском зоопарке медведи вышли из спячки. Они в отличной форме
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В казанском зоопарке медведи вышли из спячки. Они в отличной форме 

Казанский Портал 1 час назад
Три бурых медведя в казанском зоопарке вышли из зимней спячки. Животные проснулись не в одно время. Дольше всех спал 15-летний медведь Фома — с конца ноября по март.
«Фома, проснувшись, тут же постучался в шибер. Так он нас известил о своем пробуждении. Его желание было исполнено быстро. Проснулся бодрым. Выйдя в вольер, он сразу начал оглядывать его, откопал свои игрушки, зарытые под снегом в его бассейне, нюхает весенний воздух. Все как положено», — рассказал «Интерфаксу» представитель зоопарка.
Медведь Кучум встал еще в середине декабря, чем удивил сотрудников зоопарка. Специалисты связывают это с его возрастом — ему уже 38 лет. 10-летняя медведица по имени Машенька почти не ложилась. Она засыпала только во время сильных морозов, а когда становилось теплее — просыпалась.
«За время зимнего сна медведи скидывают часть веса. Но наши медведи проснулись в хорошей форме, не похудевшие», — говорит представитель зооботсада.
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