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«Шальке» предложит тренеру Тедеско новый контракт
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«Шальке» предложит тренеру Тедеско новый контракт 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Немецкий «Шальке» готов предложить новый контракт 33-летнему тренеру Доменико Тедеско. Клуб из Гельзенкирхена хочет продолжить сотрудничество с молодым наставником.
Действующий контракт Тедеско рассчитан до мая 2019 года, но руководство «Шальке» хочет перезаключить с тренером новое соглашение. Клуб хочет продлить действие контракта еще на два года и существенно поднять зарплату специалиста. Это связано с повышенным интересом к Тедеско со стороны нескольких германских и итальянских клубов.
Доменико Тедеско, не игравший в футбол на профессиональном уровне, возглавил «Шальке» в июне прошлого года. Под его руководством клуб показывает очень достойную игру в чемпионате страны. За семь туров до конца первенства «Шальке» занимает второе место в бундеслиге, а сам Тедеско является претендентом на звание тренера года в Германии.
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