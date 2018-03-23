«Шальке» предложит тренеру Тедеско новый контракт

Немецкий «Шальке» готов предложить новый контракт 33-летнему тренеру Доменико Тедеско . Клуб из Гельзенкирхена хочет продолжить сотрудничество с молодым наставником.

Действующий контракт Тедеско рассчитан до мая 2019 года, но руководство «Шальке» хочет перезаключить с тренером новое соглашение. Клуб хочет продлить действие контракта еще на два года и существенно поднять зарплату специалиста. Это связано с повышенным интересом к Тедеско со стороны нескольких германских и итальянских клубов.

Доменико Тедеско, не игравший в футбол на профессиональном уровне, возглавил «Шальке» в июне прошлого года. Под его руководством клуб показывает очень достойную игру в чемпионате страны. За семь туров до конца первенства «Шальке» занимает второе место в бундеслиге, а сам Тедеско является претендентом на звание тренера года в Германии.