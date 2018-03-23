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Афроамериканка села Мэрилину Мэнсону на лицо
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Афроамериканка села Мэрилину Мэнсону на лицо 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Шок-рокер Мэрилин Мэнсон выпустил клип на песню Tattooed In Reverse. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.
В клипе группа врачей ставит эксперименты над темнокожей женщиной, и та начинает вести себя агрессивно. Затем подопытная начинает домогаться к прикованному к больничной койке Мэнсону и садится ему на лицо. В ролике также снялась певица Кортни Лав. Она сыграла медсестру, которой шок-рокер облизал лицо.
В феврале Мэнсона обвинили в сексуальных домогательствах к актрисам сериала «Доктор Хаус». Артистка Шарлин Йи, сыгравшая доктора Чи Пак в телешоу, рассказала, как музыкант пришел на съемки последнего сезона и стал приставать к женщинам.
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