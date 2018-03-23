Теннисист Медведев ответил сопернику, оскорбившему его по национальному признаку

Теннисисты Даниил Медведев и Стефанос Циципас повздорили на турнире ATP в Майами. Проигравший в первом круге грек неоднократно демонстрировал неуважение к сопернику во время матча, а после традиционного рукопожатия оскорбил россиянина по национальному признаку, чем вывел его из себя. RT рассказывает о новом скандале с участием 22-летнего теннисиста. Престижный турнир ATP серии «Мастерс» в Майами оказался омрачён конфликтом между Даниилом Медведевым и греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который оскорбил российского игрока по национальному признаку и спровоцировал его на ответную гневную тираду.

Инцидент произошёл после матча первого круга, в котором россиянин одержал победу в трёх сетах со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Соперники обменялись рукопожатиями друг с другом и с судьёй на вышке и расположились на своих скамейках возле корта, после чего со стороны Циципаса дважды раздалась реплика на английском «поганый русский» (bullshit Russian). Медведев услышал это и незамедлительно отреагировал.

«Тебе лучше заткнуться, слышишь? Стефанос, может, посмотришь на меня и поговоришь со мной?» — сказал россиянин и направился к греку, но спустившийся с вышки арбитр преградил ему дорогу.

«У тебя какие-то проблемы? Ты берёшь срочный перерыв в туалет на пять минут, не извиняешься за рикошеты и думаешь, что после этого ты хороший мальчик? Посмотри на меня!» — добавил Медведев Циципасу, который невозмутимо продолжал собирать вещи.

Судья всё это время сдерживал 22-летнего теннисиста из Москвы, чтобы он не перешёл на чужую половину корта и пытался успокоить. Медведев обратился к нему, чтобы указать на то, что Циципас был неправ, и арбитр согласился с россиянином.

«Он начал это! Он сказал, что я поганый русский. Вы считаете это нормальным? Стефанос даже не умеет бороться. Всего лишь ребёнок, который не умеет драться. Если бы Стефанос ничего не сказал, у меня бы не было проблем с ним. Он что-то говорит, хочет выяснить отношения, но в итоге даже не смотрит на меня», — сказал Медведев напоследок, когда Циципас уже убежал с корта.

В целом россиянин довольно корректно отреагировал и не позволил себе перейти черту в ответ на неоправданное оскорбление греческого теннисиста. Теперь его ждёт матч второго круга с четвёртым номером посева Александром Зверевым из Германии. Игра состоится 24 марта.

«Медведев довольно спокойный парень, не думаю, что ему надо учиться контролировать эмоции»

Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков вступился за Медведева и отметил, что ему было за что предъявить претензии Циципасу.

«Я на стороне Медведева в этом конфликте. Во-первых, Циципас во время матча не извинялся, когда мяч цеплялся за сетку и медленно падал на чужом корте. Это неправильно. Всегда принято в такой ситуации хотя бы ладонь показать, проявить уважение. Из ста игроков сто всегда попросят прощения. Во-вторых, зачем было оскорблять Медведева? Ведь он ничего плохого не сделал. Не знаю, какие у них отношения, может ещё до матча был конфликт какой-то… Вообще Медведев довольно спокойный парень, не думаю, что ему надо учиться контролировать эмоции», — сказал Чесноков в интервью RT.

Ранее Медведев дважды попадал в неприятные истории, за которые ему пришлось понести наказание в связи с неспортивным поведением. В 2016 году на турнире серии «Челленджер» в Саванне россиянин был недоволен решениями судьи, которые она принимала в пользу его соперника Дональда Янга. Когда арбитр не позволила Медведеву завершить гейм в свою пользу, теннисист бросил реплику: «Я знаю, что вы с ним друзья. Я уверен в этом». Она была расценена как проявление расизма, так как и Янг, и судья были афроамериканцами. Медведев был дисквалифицирован, когда соперники доиграли гейм.

Ещё один скандал произошёл на прошлогоднем Уимблдоне. Медведев встречался с Рубеном Бемельмансом и сумел отыграться с 0:2 по сетам, но всё-таки проиграл встречу второго круга. Ещё по ходу пятой партии россиянин начал предъявлять претензии судье Мариане Алвеш и просил позвать супервайзера, чтобы её заменили. За это Медведев был наказан штрафным очком. Уже после матча спортсмен вновь подошёл к Алвеш и разбросал перед ней монеты, намекая на то, что не верит в её бескорыстность. Позднее этот поступок привёл к штрафу в $14,5 тыс. Вскоре Медведев заявил, что сожалеет о содеянном, и назвал своё поведение глупым.

По мнению Чеснокова, Медведев ещё тогда не заслуживал наказаний, а сейчас тем более не является виновником конфликта с Циципасом.

«С Янгом вообще ничего серьёзного не произошло. Арбитр тогда ошиблась сама, и даже соперник это признавал. Но вместо того, чтобы обратить на это внимание, Медведева обвинили в расизме… Со мной, кстати, был точно такой же эпизод, и меня тоже дисквалифицировали. А по поводу монет — разве есть такое правило, что если бросаешь их на корт, то тебя должны штрафовать? В этом нет никакого криминала. Американские игроки порой вытворяют такие вещи, но на их поступки закрывают глаза», — добавил Чесноков.