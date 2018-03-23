Усейн Болт записался в футболисты

Чемпион мира по легкой атлетике, а по совместительству звездный амбассадор Hublot принял участие в дружественном матче.

За 85 дней до старта международного чемпионата 2018 FIFA World Cup, швейцарский часовой бренд Hublot собрал своих друзей для дружественного матча. Для кого это оказалась просто душевная встреча, а для кого-то целый дебют. Так, например, Усейн Болт, установивший мировой рекорд в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды), решил сметить поле деятельности и выйти на футбольное поле в качестве игрока.

Атлету повезло оказаться в команде Жозе Моуринью, которого многие футболисты и тренеры не стесняются называть одним из самых великих тренеров в современном футболе. Компанию ему составили Витор Баия, Стефан Шапюиза, Марсель Десайи, Дэмьен Дафф

Жозе Моуринью и Усейн Болт

Команда Жозе Моуринью

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