Усейн Болт записался в футболисты 

Чемпион мира по легкой атлетике, а по совместительству звездный амбассадор Hublot принял участие в дружественном матче.
За 85 дней до старта международного чемпионата 2018 FIFA World Cup, швейцарский часовой бренд Hublot собрал своих друзей для дружественного матча. Для кого это оказалась просто душевная встреча, а для кого-то целый дебют. Так, например, Усейн Болт, установивший мировой рекорд в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды), решил сметить поле деятельности и выйти на футбольное поле в качестве игрока.
Атлету повезло оказаться в команде Жозе Моуринью, которого многие футболисты и тренеры не стесняются называть одним из самых великих тренеров в современном футболе. Компанию ему составили Витор Баия, Стефан Шапюиза, Марсель Десайи, Дэмьен Дафф.
Команду-соперника возглавил Диего Марадона, тоже гордо носящий звание амбассадора Hublot. За него выступили Роберто Карлос, Марко Матерацци, Кристиан Карамбе, Эрнан Креспо.
Жозе Моуринью и Усейн Болт
Команда Жозе Моуринью
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