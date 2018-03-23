Звезда фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» Алисия Викандер стремительно набрала вес

О том, как Алисия Викандер получила полный набор кубиков пресса перед ролью, рассказал персональный тренер Магнус Лигдбэк, ранее работавший с Галь Гадот и Кэти Перри. По его словам, Алисии пришлось тренироваться семь дней в неделю.

По словам Магнуса, он заставлял Алисию все возможные упражнения с железом в спортзале, составив из них гармоничную программу. Силовые тренировки были дополнены спаррингами по системе борцов смешанного стиля. Пришлось скорректировать и диету: Алисии нужно было нарастить мышечную массу.

— вспоминает Магнус, однако у Алисии есть к нему небольшая поправка. В одном из последних интервью она призналась, что по воскресеньям позволяла себе немного пиццы. В результате меньше чем за 2 месяца до съемок актриса стремительно набрала почти 6 кг веса — и все это мышцы! А ты уже посмотрела фильм «Tomb Raider: Лара Крофт», ради съемок в котором так старалась Алисия Викандер?

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Фото:Instagram