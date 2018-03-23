Конькобежка Голикова: ситуация с допуском на ОИ не сделала сезон самым сложным в карьере

"Было сложно переждать эти бури, которые были связаны с допуском на Олимпиаду, они немного выбивали землю из-под ног. Но у меня ранее сезоны были сложнее, потому что я испытывала трудности в плане самоуверенности, самореализации, и я не знала, что делать, и это на меня больше давило, нежели ситуация с допуском. Анализируя ее, я поняла, что должна идти до конца, до появления окончательного решения, а потом от него отталкиваться. У меня не было сомнений, переживаний, руки не опускались, потому что меня не волновал вероятный недопуск, я не думала о плохом сценарии, а настраивала себя позитивно", — заявила Голикова.

В пятницу на Всероссийских соревнованиях для не допущенных на Игры конькобежцев Голикова выиграла в забеге на 500 м. «Сезон плавно закрывается, и, конечно, усталость уже сказывается, но я смогла настроиться на сегодняшний забег и показала все, на что я готова на данный момент. Весь сезон у меня ровный, стабильный результат. Может быть, еще сбегаю на спринтерском чемпионате России в Москве (с 28 по 30 марта — прим. ТАСС), знакомые и друзья хотят на меня посмотреть, но уже тяжело», — сказала Голикова.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей. Соревнования завершатся 25 марта.