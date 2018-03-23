«Наш самый главный долгострой»: E1.RU подвёл итоги видеоконкурса

Завтра Екатеринбург лишится одного из главных своих символов — телебашни. Но E1.RU оставит вам о ней приятное напоминание. Как и обещали, сегодня мы подводим итоги конкурса на лучшее видеообращение на тему того, почему не нужно или, наоборот, нужно сносить башню в Екатеринбурге.

Мы получили много интересных видео, которые еще раз показали, насколько жители Екатеринбурга неравнодушны к этой теме. Они сочиняли стихи, читали рэп и просто произносили проникновенные монологи в защиту башни. Мы специально не ограничивали число победителей, чтобы как можно больше участников смогли получить в подарок нашу футболку с оригинальным принтом: на спине футболки телебашня стилизована под позвоночник, а спереди она вписана в сердце (на женской футболке) и в рисунок кардиограммы (на мужской).

Лучшие работы несколько дней отбирало жюри редакции. И несмотря на то, что нам очень жаль, что башню снесут, одну из футболок мы решили подарить девушке, которая поддержала планы УГМК по разрушению телевышки.

Ниже вы можете увидеть все видео победителей. Если вы себя там нашли, то напишите нам свой размер на konkurs@corp. e1.ru, а мы расскажем вам, как забрать футболку прямо сегодня или даже завтра, когда наши журналисты будут вести онлайн-репортаж с места событий.

Сергей Фетисов написал про башню целую поэму

Очень лаконичное видео и грустный стих от Александра Агальцева

«Зачем сносить, что ты не строил?» — Диана Ахтареева записала свое обращение на фоне башни

А вот и работа Елизаветы Найдиной, которая поддерживает снос телебашни

Дмитрий Железняков посвятил башне рэп Алексей Оборин с супругой заступились за башню в стихах

А здесь целый мини-фильм про башню и то, как ее спасали горожане, от Валерии Лештаевой

Павел Белоногов просто горд за башню

Если вы не нашли себя среди победителей — не расстраивайтесь. Купить футболку можно здесь.