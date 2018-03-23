Роман Асхабадзе: Ни о каком решении о сокращении РФПЛ речи еще не идет

Напомним, Прядкин допустил, что лига может быть сокращена на несколько команд. «Ни о каком решении сокращения РФПЛ еще не идет речи, — сказал Асхабадзе . — Это всего лишь точка зрения президента РФПЛ, который много раз, видимо, шел навстречу интересам «Амкара» и его руководству, обещавшему исправить ситуацию с полем. В итоге он только получил негатив со стороны общественности. Уверен, что формулировка «сократить число команд в РФПЛ» не верна. Надо говорить об ужесточении лицензирования, чтобы клубы, неверно рассчитывающие свои силы и безответственно подходящие к профессиональному делу, были автоматически не допущены до высшей лиги уже перед стартом сезона».