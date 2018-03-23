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Роман Асхабадзе: Ни о каком решении о сокращении РФПЛ речи еще не идет
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Роман Асхабадзе: Ни о каком решении о сокращении РФПЛ речи еще не идет 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Напомним, Прядкин допустил, что лига может быть сокращена на несколько команд.
«Ни о каком решении сокращения РФПЛ еще не идет речи, — сказал Асхабадзе. — Это всего лишь точка зрения президента РФПЛ, который много раз, видимо, шел навстречу интересам «Амкара» и его руководству, обещавшему исправить ситуацию с полем. В итоге он только получил негатив со стороны общественности. Уверен, что формулировка «сократить число команд в РФПЛ» не верна. Надо говорить об ужесточении лицензирования, чтобы клубы, неверно рассчитывающие свои силы и безответственно подходящие к профессиональному делу, были автоматически не допущены до высшей лиги уже перед стартом сезона».
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