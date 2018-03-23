Первичная организация № 8 Совета ветеранов района Кунцево отчиталось о проделанной работе

22 марта в библиотеке № 201 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» в поселке «Рублёво» состоялась отчетно-выборная конференция первичной организации № 8 Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов района Кунцево.

Пятую отчетно-выборную конференцию, где собралось 67 членов организации и 25 приглашенных участников, открыла председатель Совета ветеранов первичной организации № 8, секретарь первичного отделения № 1 Партии «Единая Россия» Екатерина Михайловна Шабурова. С докладом о проделанной организацией работе рассказала Екатерина Михайловна. Она отметила, что основными направлениями деятельности Совета ветеранов, как и прежде, являются вопросы защиты ветеранов ВОВ, труда и других категорий, а также оказание им содействия в улучшении материально-бытовых условий жизни, медицинского обслуживания и других вопросов.

Так, за отчетный период были проведены более шести пленумов районного Совета ветеранов. В настоящее время в поселке «Рублёво» числится одна первичная ветеранская организация, численностью 608 человек. Из них: 10 участников ВОВ, 91 труженик тыла, 318 ветеранов труда, 12 ветеранов боевых действий, 11 военнослужащих, 173 пенсионера. Первичной организацией была проведена большая работа по подготовке и празднованию знаковых дат Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны принимали участие в торжественных митингах, благоустройстве воинских захоронений.

После основного доклада слово было предоставлено депутату муниципального округа Кунцево Светлане Мальцевой. Она отметила, что на таких людей, как наши ветераны, небезразличных ко всему происходящему в стране, округе, районе; активных, настроенных на продуктивную и общественно полезную работу, нужно равняться молодому поколению.

"Не нужно далеко ходить за примерами и где-то их искать. Они здесь, они живут рядом, и нам нужно брать пример с этих людей, учиться у них, прислушиваться к ним. Желаю всем ветеранам душевного спокойствия и крепкого здоровья", — отметил руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» Андрей Смирнов

Хорошую работу отметила заместитель председателя Совета ветеранов района Кунцево Зинаида Альбертовна Арутюнова. В качестве положительных изменений, она от имени главы управы района Кунцево Дмитрия Чистякова благодарила всех рублевских ветеранов и вручила удостоверения общественных советников управы самым лучшим и неравнодушным жителям поселка.

В ходе конференции всем присутствующим было предоставлено право выступления с оценкой работы первичной организации Совета ветеранов и высказыванием своих предложений и замечаний. С докладами выступили: почетный житель поселка «Рублево» Дмитрий Лещенко , член политсовета Виктория Природина другие представители партии «Единая Россия» района Кунцево.

Евгения Герасимова. Ответственным моментом конференции были выборы председателя Совета первичной организации, оценка его деятельности. И здесь мнение делегатов оказалось единодушным: поставив «пятерку» за работу, они просили Екатерину Михайловну остаться на своем посту. За проделанную работу председателю была вручена грамота от депутата Мосгордумы