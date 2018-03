Большой видео— и фотоотчет с «Большой рыбы-2018″ Как киты большого бизнеса и акулы рекламной индустрии получали премии от Sostav 21 февраля 2018 года Sostav собрал всех друзей и партнеров на церемонии награждения второй экспертной премии „Большая рыба“. В тот волшебный вечер в ресторане ARGO, где прошло награждение победителей главного ежегодного онлайн-проекта „Итоги Года“, собрались акулы рекламной индустрии и киты большого бизнеса. Яркие (как вспышки озарения) идеи рекламных роликов и кампаний, не оставляющие никого равнодушным социальные проекты, лучшие образцы ситуативного маркетинга, прорывы в брендинге — все это станет основой для тех, кто будет создавать рекламный мир в ближайшем будущем. Потому что это история, которую мы вместе с вами бережно запоминаем и сохраняем, как летопись индустриальных времен. В течение всего 2017 года редакция Sostav составляла лонг-лист самых обсуждаемых и ярких рекламных проектов. „Итоги года“ — проект Sostav, который 12-й год подряд определяет, какие работы оставят след в истории отечественной рекламы. Онлайн-конкурс, как обычно, проходил в семи номинациях: Кампании, Ролики, Digital, Принт / Аутдор, BTL, Брендинг и Социальная реклама. В каждой категории участвовали десятки работ. Сформированный список конкурсантов постоянно пополнялся все новыми и новыми участниками, желающими, во что бы то ни стало, побороться за звание лучших в наших „Итогах“. Работы добавлялись даже в последний день народного голосования, несмотря на риск конкурсантов остаться незамеченными нашей аудиторией. Всего в лонг-лист „Итоги года-2017“ попали 178 работ. Первыми к оценке номинантов приступили читатели Sostav. Благодаря народному голосованию в шорт-лист из каждой номинации были отобраны по 15 работ. Ну, а судьбу финалистов определило экспертное жюри (152 эксперта) — представители крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств. По итогам голосования лауреатами премии стали самые выдающиеся и наиболее заметные и обсуждаемые проекты уходящего года. Церемония „Большая рыба“ — это не только фиксация итогов и достижений рекламной индустрии. Это отличная возможность познакомиться с коллегами, конкурентами, будущими заказчиками и исполнителями. Это вечер, на котором зарождаются новые партнерские отношения. Наталья Свиридова директор по маркетингу IBM в России и странах СНГ Для меня это — предвкушение праздника, встреча со многими старыми знакомыми и, наверное, какие-то новые интересные знакомства. Алексей Ходячих директор отдела маркетинговых коммуникаций Nestle Эта премия должна существовать на рынке, чтобы показывать всей индустрии, кто на этом рынке лучший! Чтобы обмениваться лучшими практиками, чтобы стремиться к лучшему, чтобы развиваться, чтоб не стоять на месте, потому что движение — это жизнь. Михаил Симонов президент премии „Серебряный Меркурий“ Во всех кино и во всех рассказах рекламисты приходят на работу рано-рано и уходят почти ночью. В нашей индустрии слишком мало праздников и очень много работы, поэтому такая премия как нельзя кстати. Это праздник! Юрий Самойленко Директор по маркетингу Volkswagen Russia Для маркетинговой индустрии, как и для любого творческого сообщества, премии играют очень важную роль. Особенно такие, как эта — получаемая из рук своих же коллег и основывающаяся на результатах независимого голосования огромного количества экспертов. Да еще и вручаемая в фееричной атмосфере праздника! Рекорды В этом году конкурс побил несколько собственных рекордов! Так, в первом этапе было собрано 50 тысяч народных голосов, а ко второму этапу были привлечены 152 эксперта! Получившие необычную статуэтку, начали ее осмысливать и ассоциировать. Кто-то назвал ее „золотой плавник“, который помогает держаться на плаву в глубоководном океане рекламы. Нам нравится эта метаформа. Хотя на самом деле это и есть целостный силуэт большой рыбы. Символ премии как бы вырывается из одной стихии в другую, ведь именно стихии лежат в основе всего мира, а значит, и в основе творчества. Фирменный стиль разработан и представлен компанией BBDO. А вот и видеорепортаж с церемонии! Кстати, на нашей премии был объявлен дресс-код Black Tie, и мы очень рады тому, что многие поддержали нас и нарядились по случаю. 00Лев Воеводский, Great; Стас Семёнов, Great; Михаил Горбунцов, Тинькофф Банк ; Илья Литницкий, Great 01Виктория Инкелес, Sostav02Гости в ожидании открытия церемонии 03Владимир Евстафьев, ИМА-пресс04Вот это эмоции! 05Александр Трубников и Виктория Инкелес — гостеприимные хозяева праздника06Александр Трубников и Виктория Инкелес, Sostav 07Лариса Плотникова, Resonate Strategies; Денис Лапшинов, SLAVA; Екатерина Коновалова , SLAVA; Елена Воронцова, Ферреро Руссия 08Илья Никоноров, Mitsubishi09Sostav 10Александр Сёмин, What if Semin; Нюта Федермессер , БФ Вера11Александр Федосов, MediaMarkt 12Андрей Кокоуров и Юлия Николаева , Sostav13Алексей Ходячих, Nestle 14Анастасия Прямилова, BBDO; Мария Яковлена, МТС Наталья Глаголева , МТС; Светлана Попова , BBDO; Ксения Сергачёва, МТС; Николай Мегвелидзе, BBDO 15Андрей Червонский, PRT16Евгений Балдин, Media Instinct Group 17Виктория Семикашева, Leo Burnett Moscow; Марина Глущенко, Макдоналдс ; Василий Губин, Leo Burnett Moscow; Андрей Ушаков , Макдоналдс 18Виктория Инкелес, Sostav19Вадим Ковалёв, Ассоциация менеджеров 20Влад Васюхин, Depot WPF; Игорь Кирикчи, BBDO; Алексей Фадеев , Depot WPF; Екатерина Николаева , Альянс; Никита Иванов , Depot WPF 21Виталий Приходченко, ADV22Виктория Шубочкина, Burger King 23Влад Васюхин, Ирина Завтони, Никита Иванов, Depot WPF24Глеб Сахрай, PRT; Павел Недостоев, DEPARTÁMENT 25Дмитрий Рыжов, Gett26Евгения Чурбанова, Сбербанк Аркадий Граф , MAER GROUP 27Евгения Громова, Фонд „Синдром любви“; Игорь Намаконов, MOST Creative Club; Алла Мишкина, Фонд „Синдром любви“ 28Екатерина Селявина, MOV! E29Игорь Кирикчи, BBDO GROUP 30Ионочкин Андрей, Linii Group; Мария Лошкова, Prime Star; Михаил Губергриц, Linii Group31Ксения Громцева, Ж К Скандинавия; Леонид Фейгин , DDVB; Анна Боим, Ж К Скандинавия 32Обворожительный финансовый директор Sostav33Апофеоз праздника 34Станислав Фурсов, Константин Абрамов , Алина Абрамова, Eventum Premo; Константин Беляков Василий Куйбар , Гатис Мурниекс, Stereotactic 35Ирина Трапезникова, L'Oreal36Михаил Горбунцов, Тинькофф Банк; Наталья Романенко, Y&R 37Татьяна Гребенкина, Smetana; Екатерина Дьяконова, Сбербанк; Валерия Кагирова, Сбербанк; Артём Иванов , Smetana; Ана Инджи, Visa 38Павел Недостоев, DEPARTÁMENT39Менчук Александр, Главное управление по информационной политике МО 40Юрий Самойленко, Алёна Крылова, Софья Проскурятова, Volkswagen Russia; Никита Коротнев, Вадим Сесюнин, DDB-Russia 41Элла Стюарт, BBDO Group42Михаил Белошапка, DALEE 43Михаил Симонов, Серебряный меркурий; Алёна Батурина, Sostav44Михаил Симонов, Серебряный Меркурий; Дмитрий Калантаров, НАОМ 45Оксана Жданович, ИЛЬ ДЕ БОТЭ; Роман Деревянкин, OTM46Екатерина Воскобойникова, RODNYA; Татьяна Бажан, Young & Rubicam; Екатерина Овчинникова , фонд „Измени одну жизнь“; Яна Леонова, фонд „Измени одну жизнь“ 47Мария Фельк, MOST; Павел Абламонов, Кристина Меттус и Егор Мараев, Blaster 48Марина Глущенко и Андрей Ушаков, Макдоналдс49Сергей Терехов, Ферреро 50Роман Тышковский, Odgers Berndtson51Максим Брызгалов — ведущий 52Нюта Федермессер, Б Ф Вера; Александр Менчук , Главное управление по информационной политике МО 53Юрий Самойленко, Volkswagen Russia 54Люся Трубникова, Нюта Федермессер; Анастасия Трубникова; Александр Трубников 55Фееричный фейерверк Выражаем благодарность нашим партнерам! Отдельная благодарность Павлу Артёмову за фотографии, А теперь давайте еще раз вспомним всех победителей и призеров и узнаем, кому и почему члены экспертного жюри отдали свои голоса. Номинация „Рекламные ролики“ I место: „Награждайте тех, кто не ищет наград“ II место: „Забугорище“ III место: „Как Касперский звук свиньи придумал“ Баллы: 216 Баллы: 199 Баллы: 174 Клиент: ЗАО „Ферреро Руссия“ Клиент: МТС Клиент: Лаборатория Касперского Агентство: SLAVA, Resonate Strategies Агентство: BBDO Агентство: Great I место: „Награждайте тех, кто не ищет наград“ Баллы: 266 Клиент: ЗАО „Ферреро Руссия“ Агентство: SLAVA, Resonate Strategies II место: „Забугорище“ Баллы: 199 Клиент: МТС Агентство: BBDO III место: „Как Касперский звук свиньи придумал“ Баллы: 174 Клиент: Лаборатория Касперского Агентство: Great Михаил Добров (Wargaming) отдал свой голос за фаворита номинации, потому как счтает, что авторам удалось создать мир, в котором хочется жить — мир настоящих людей, увлеченных своей профессией. Иван Шестов (Burger King) всей душой болел и голосовал за „Забугорище“, подчеркнув, что креативная идея и исполнение „не виляют“, а точно доносят атрибуты рекламируемой услуги. Василий Туровец (Group M) выше всех оценил ролик „Как Касперский звук свиньи придумал“, потому что именно юмор, по мнению Василия, лучше всего сегодня работает в рекламе. Номинация „Digital“ I место: „Аэропорт-тезка“ II место: „Связь в метро“ III место: „Volkswagen Tiguan“ Баллы: 231 Баллы: 169 Баллы: 159 Клиент: Сбербанк, Аэрофлот , Visa Клиент: МТС Клиент: Volkswagen Russia Агентство: Smetana Агентство: BBDO Moscow Агентство: DDB Russia I место: „Аэропорт-тезка“ Баллы: 231 Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa Агентство: Smetana II место: „Связь в метро“ Баллы: 169 Клиент: Агентство: III место: »» Баллы: 159 Клиент: Агентство: Мнения экспертов в этой номинации разделись. Например, Данил Голованов (RedPepper Film) отдал высший бал за «Аэропорт-тезка» и назвал его «реальным интернейнментом в диджитал». Роман Карпенко (Nokia) отметил «Связь в метро» как идеальный кейс, когда одновременно решаются две задачи: увеличиваются продажи и строится бренд. Василий Прийменко ( ПАО ОТИСИФАРМ ) отдал свой голос за Tiguan, потому что это отличный контентный материал. Номинация «Кампании» I место: «Фотографии сбываются» II место: «Забугорище» III место: «Тинькофф Банк с Иваном Ургантом » Баллы: 217 Баллы: 150 Баллы: 135 Клиент: S7 Клиент: МТС Клиент: Тинькофф Банк Агентство: Stereotactic Агентство: BBDO, Havas Sports&Entertainment, Maxima Агентство: Great I место: «Фотографии сбываются» Баллы: 217 Клиент: S7 Агентство: Stereotactic II место: «Забугорище» Баллы: 150 Клиент: МТС Агентство: BBDO, Havas Sports&Entertainment, Maxima III место: «Тинькофф Банк с Иваном Ургантом» Баллы: 135 Клиент: Тинькофф Банк Агентство: Great Наталья Романова (CIRQUE DU SOLEIL RUS) выделиа из всех номинантов кампанию «Фотографии сбываются» за отличную идею «не откладывать мечту», а также и за интересную реализацию этой идеи. Василий Губин (LEO BURNETT MOSCOW) также отдал высший балл кампании «Фотографии сбываются», потому что считает, что эта история про настоящих живых людей, а не про целевую аудиторию с каким-то заданными параметрами. Сергей Плуготаренко (РАЭК) высоко оценил кампании «Забугорище». Кампания зацепила его визуальным рядом, узнаваемыми лицами и приятной коммуникацией со зрителем. Номинация «Социальная реклама» I место: «Read to me» II место: «#Медиасиндром» III место: «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» Баллы: 177 Баллы: 162 Баллы: 148 Клиент: Фонд «Измени одну жизнь» Клиент: Фонд «Синдром любви» Клиент: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» Агентство: Young & Rubicam и RODNYA Агентство: MOST Creative Club Агентство: What If Semin I место: «Read to me» Баллы: 177 Клиент: Фонд «Измени одну жизнь» Агентство: Young & Rubicam и RODNYA II место: «#Медиасиндром» Баллы: 162 Клиент: Фонд «Синдром любви» Агентство: MOST Creative Club III место: «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» Баллы: 148 Клиент: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» Агентство: What If Semin Дмитрий Перышков (DDVB): отдал голос фаворитам Read to me, потому кейс тронул эксперта до глубины души. «Для детей, которые остались одни, это очень важная тема», отметил Дмитрий. Владимир Евстафьев (Совет АКАР ИМА-ПРЕСС) проголосовал за работу «Синдром любви», потому что «там чистота креатива доведена до абсолюта». Добрыня Гутиев (Digital Max): поставил высший балл работе «Жизнь на всю оставшуюся жизнь» и считает, что чем больше будет таких работ, тем больше мир поможет нуждающимся людям. Номинация «BTL» I место: «Монополия в Макдоналдс» II место: «Аэропорт-тезка» III место: «AIRBUS A320NEO» Баллы: 216 Баллы: 201 Баллы: 146 Клиент: «Макдоналдс» Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa Клиент: S7 Airlines Агентство: Leo Burnett Moscow Агентство: Smetana Агентство: Eventum Premo I место: «Монополия в Макдоналдс» Баллы: 216 Клиент: «Макдоналдс» Агентство: Leo Burnett Moscow II место: «Аэропорт-тезка» Баллы: 201 Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa Агентство: Smetana III место: «AIRBUS A320NEO» Баллы: 146 Клиент: S7 Airlines Агентство: Stereotactic, Eventum Premo Владимир Тодоров ЛЕНТА.РУ ) назвал работу «Монополия Макдоналдс» самой нескучной и эффективной в номинации. Андрею Брайовичу (Media Direction Group) в проекте аэропорт тезка понравилась сама идея глобализации. За то, что работа направлена на активных людей и продвигает общие человеческие ценности, он и поставил высший балл. Дмитрий Тутьков (TutkovBudkov) лучшей кампанией прошлого года в BTL считает S7 Airlines. Номинация «Принт / Аутдор» I место: «Опять расстроило такси?» II место: «Какие очки? Это Питер, детка» III место: «Фотографии сбываются» Баллы: 190 Баллы: 177 Баллы: 157 Компания: Gett Компания: Burger King Клиент: S7 Агентство: Stereotactic I место: «Опять расстроило такси?» Баллы: 190 Компания: Gett II место: «Какие очки? Это Питер, детка» Баллы: 177 Компания: Burger King III место: «Фотографии сбываются» Баллы: 157 Клиент: S7 Агентство: Stereotactic Юрий Самойленко (Volkswagen) отдал высший балл Gett, потому что «лаконично, чисто и при этом с глубоким смыслом и отличным исполнением». Анатолий Новожилов (Сбербанк) поставил максимальную оценку Burger King и считает эту работу идеальным примером классного ситуативного маркетинга. Ким Белов (СТС-Медиа) проглосовал за проект «Фотографии сбываются» за исполнение, близкое к идеальному. Номинация «Брендинг» I место: «Искусство на упаковке» II место: «Скандинавские мотивы» III место: «Животные в ребрендинге Prime» Баллы: 180 Баллы: 135 Баллы: 131 Клиент: «АЛЬЯНС» Клиент: ЖК «Скандинавия» Клиент: PRIME Star Агентство: Depot WPF Агентство: DDVB Агентство: LINII Group I место: «Искусство на упаковке» Баллы: 180 Клиент: «АЛЬЯНС» Агентство: Depot WPF II место: «Скандинавские мотивы» Баллы: 135 Клиент: ЖК «Скандинавия» Агентство: DDVB III место: «Животные в ребрендинге Prime» Баллы: 131 Клиент: PRIME Star Агентство: LINII Group Ирина Васенина (Progression Group) проголосовала за проект агентства Depot WPF «Искусство на упаковке». «Тренды приходят и уходят, а искусство — это вечно. Именно оно спасет и наших потребителей, и наши продажи», — считает Ирина. Наталья Глаголева (МТС) высший бал за работу скандинавские мотивы. Работа очень яркая красивая креативная концепция современного жилища. Евгений Капустин (Mondelez) во-первых бренд стал более эмоциональным — им удалось добавить юмора в рутину каждодневной пищи. Ну и как не заметить креативный копирайт и стильные рисунки.