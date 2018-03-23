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Гофман: когда лайнсмен сказал, что вне игры нет, стало за всех радостно
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Гофман: когда лайнсмен сказал, что вне игры нет, стало за всех радостно 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Один из лучших арбитров России Роман Гофман прокомментировал свою работу на матче между ЦСКА и «Йокеритом» (2:1 ОТ). Гофман работал на двух самых продолжительных матчах в истории Кубка Гагарина.
«Мог ли я представить себе такой матч? Нет, конечно. А ту игру между «Львом» и «Донбассом» хорошо помню, мы работали на ней с Алексеем Анисимовым. Рекорд за нами держался долгое время. Опять поучаствовал в таком мероприятии, и это весело на самом деле. Хотя после шестого периода поняли, что нам уже не смешно.
Ощущение? Ох, никакого… опустошение разве что. Рад, что всё закончилось. Пить хотелось очень, вся вода, которая была в судейской, закончилось. Ну и полежать, конечно. Обстановка накалялась всё больше, цена любой ошибки игроков или нашей, судейской, повышалась с каждой сменой. Самое главное — не терять концентрацию. Старались держать уровень, чтобы никоим образом не испортить этот праздник.
Отмена гола Любимова? У меня было ощущение, что пришедшие на хоккей люди — весь зал — замолчали. Видимо, все хотели домой. И я старался не торопиться и говорить чётко. Был просмотр, и мы сделали всё правильно. Хотя усталость, конечно, накрывала уже в тот момент.
Засчитанный гол Ниеми в пятом овертайме? Лайнсмен вышел и сказал мне: «Всё, вне игры нет, Ром». И стало за всех радостно. Тем не менее, хочу сказать: обе команды были достойны друг друга, честно сражались, никто не уступал до самого конца. Эта прекрасная серия продолжается. Может, и ещё такие матчи увидим.
После игры позвонил Анисимов. Но телефон стоял на беззвучном режиме, так что остался пропущенный вызов. Написал SMS в ответ. Думаю, ещё вспомним с Алексеем тот матч 2014 года, обсудим, посмеёмся», — цитирует арбитра официальный сайт лиги.
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