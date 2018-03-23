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Правда, что арестован экс-руководитель донской ФНС?
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Правда, что арестован экс-руководитель донской ФНС? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Передавали, что в Нижнем Новгороде разгорелся скандал — арестовали руководителя регионального управления ФНС Владимира Шелепова. Это же он руководил налоговиками и на Дону?
Владимир Шелепов руководил донским управлением Федеральной налоговой службы почти три года, правда, с приставкой «исполняющий обязанности».
В 2015 году он поменялся местами с нижегородским руководителем ведомства Дмитрием Фотиновым. Фотинов возглавил управление ФНС по Ростовской области, а Шелепов переехал в Нижний Новгород после скандала о громком ростовском мошенничестве, когда под следствием оказались больше десяти местных налоговиков, нагревших бюджет на 342 миллиона рублей.
И вот на днях главный налоговик Нижегородской области всё-таки оказался под стражей. Басманный районный суд Москвы подтвердил, что Владимир Шелепов был арестован в столице, ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.
В Интернете появилось видео с обысками в его квартире, на котором следователи выкладывают на стол десятки пачек купюр.
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