Правда, что арестован экс-руководитель донской ФНС?

Передавали, что в Нижнем Новгороде разгорелся скандал — арестовали руководителя регионального управления ФНС Владимира Шелепова . Это же он руководил налоговиками и на Дону?

Владимир Шелепов руководил донским управлением Федеральной налоговой службы почти три года, правда, с приставкой «исполняющий обязанности».

В 2015 году он поменялся местами с нижегородским руководителем ведомства Дмитрием Фотиновым. Фотинов возглавил управление ФНС по Ростовской области, а Шелепов переехал в Нижний Новгород после скандала о громком ростовском мошенничестве, когда под следствием оказались больше десяти местных налоговиков, нагревших бюджет на 342 миллиона рублей.

И вот на днях главный налоговик Нижегородской области всё-таки оказался под стражей. Басманный районный суд Москвы подтвердил, что Владимир Шелепов был арестован в столице, ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.

В Интернете появилось видео с обысками в его квартире, на котором следователи выкладывают на стол десятки пачек купюр.