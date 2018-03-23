Футболист «Амкара» Белоруков заявил, что в команде никто не понимает запрет играть в Перми

ТАСС , 23 марта. Центральный защитник пермского футбольного клуба «Амкар» Дмитрий Белоруков заявил, что в команде ни один футболист не понимает причину запрета игры на стадионе «Звезда» в Перми. Слова спортсмена приводит пресс-служба клуба.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила «Амкару» проводить матчи на стадионе «Звезда» из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля». В четверг «Амкар» объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» на «РЖД-Арену» в Москву, однако, РФПЛ еще не приняла окончательное решение.

"Поле хорошее, мне кажется, — высказал свое мнение Белоруков. — Не понимаю, какими критериями руководствовались те, кто запретил на нем играть. От футболистов, во всяком случае, я никаких жалоб и нареканий не слышал. В том числе и от соперников".

"Есть жалобы на искусственные поля вообще — некоторым не нравится само это понятие. Да все бы хотели играть на зеленой траве, что тут говорить, но ясно же, что в нашем климатическом поясе это невозможно. Никакой разницы между полем в Перми и полем в Уфе, куда был перенесен матч 22-го тура против тульского «Арсенала» (0:2), вообще нет", — отметил защитник.

Также он ответил на вопрос о том, как в команде отнеслись к переносу матча против «Локомотива» в Москву. «С одной стороны, мы — люди подневольные, скажут — хоть в космос полетим. Но это — нехорошая ситуация. Прежде всего — для наших болельщиков, для которых мы и должны играть», — добавил Белоруков.